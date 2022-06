Otro cachetazo y van... Este crudo presente es el que atormenta a Sportivo Desamparados y lo paga con derrotas. En esta fecha 14, el verdugo fue Argentino de Monte Maíz -ascendido en esta temporada- que en cancha de Trinidad lo derrotó por 1-0 dejando a la luz una situación más que preocupante. Tan duro fue el golpe que en el final del partido en el Barrio Atlético, hubo una reunión de más de una hora del técnico Luis Islas para poner blanco sobre negro y aclarar las cosas. Se especuló incluso con la chance de su renuncia pero luego, el propio Islas calmó todo: "Triste por una nueva derrota. A nadie le gusta perder, y acá se trabaja con la mejor intención.

Los jugadores dan el 100%, pero nos vamos tristes por una nueva derrota. Esto se pega con el ánimo de la gente y entonces pesa más.

A nivel fuerzas, me siento con ganas de seguir y lucharla como hice siempre en mi carrera de jugador, y también de entrenador", destacó.

En el juego, Desamparados nunca pudo imponer sus condiciones. Nunca incomodó a un Argentino que con la sencillez y el orden lo terminó castigando. A los 36" de la primera etapa, Franco Olmos uno de los mejores del visitante junto a Sánchez y Baier, puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo en el marcador. Luego, Desamparados quiso pero no pudo. Le faltó generación, volumen de juego y profundidad. En el complemento, con la ansiedad y la presión de saber que el tiempo se le moría, Sportivo intentó desde lo anímico emparejar las cosas. No le alcanzó tampoco. Islas movió el banco metiendo a Leguizamon, Velázquez, Abecasis y Pablo Jofré con la idea de revertir una película que ya preocupa. Desamparados quiere y no puede, eso es lo peor. El presente lo condena y no puede salir.