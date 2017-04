A veces la palabra gloria puede sonar a éxito, pero ese significado lo revierten en Desamparados. Por lo menos por hoy. Es que su historia, siempre marcada por el sufrimiento, provocan eso que la gloria sea sinónimo de salvación. Hoy, desde las 16 en Puyuta, Sportivo buscará quitarse esa espina que lo tuvo a mal traer durante toda la temporada. Recibirá a San Lorenzo de Alem de Catamarca en la última fecha de la Reválida del Federal “A” donde el Víbora tiene la misión y la presión de ganar para esquivarle al descenso.



Por todo eso en Puyuta hoy no será una tarde más. Y eso queda a la vista en la enorme expectativa que hay en su gente. Ya lo dijo su capitán Franco Valori: “En 90 minutos ponemos en juego dos años de trabajo”. Y sí, hoy Sportivo se jugará todo lo que logró en la temporada que finalizó en ascenso el 26 de junio del año pasado y eso el plantel también lo entendió y lo plasmó en la cancha en las últimas fechas aunque por esas cosas ilógicas del fútbol no lo puede todavía plasmar en los resultados.



Es que tras una seguidilla de empates para recordar el último triunfo hay que remitirse a la victoria obtenida ante San Jorge el 27 de marzo.



En lo futbolístico, con respecto al empate en Tucumán, ingresarán Joaquín Ledesma por Lucero, Mario Rebeco por Moreno, Franco Valori por Gálvez y Claudio Acosta por Ochoa. Enfrente tendrá al Ciclón que vendrá a buscar el triunfo que le permita la clasificación.



Hoy la permanencia depende solo de Sportivo. De no ganar, deberá esperar que Concepción no gane ante Gutiérrez en Tucumán, así habrá logrado el objetivo llamado permanencia.