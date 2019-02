Debut. El comienzo de Desamparados ilusionó a todos y este sábado afrontará el primer desafío de esta fase lejos de San Juan.

Sin pausa y con el mejor de los ánimos tras el comienzo con victoria en la Segunda Fase del Torneo Federal A, Sportivo Desamparados empezó a armar el viaje a Resistencia, Chaco, donde el sábado desde las 20, enfrentará a Sarmiento por la segunda fecha de la Zona B. El triunfo sobre Deportivo Maipú retempló los ánimos en Puyuta y para afrontar la visita a Chaco no se esperan novedades significativas en la formación de Víctor Andrada que parece haber encontrado el equipo. El viaje a Chaco será este jueves a las 16. Desamparados entrenará hoy desde las 8.30 en el Bicentenario y el entrenador sanjuanino volvería a insistir con la misma alineación que arrancó contra el Cruzado mendocino. Martín Perelman en el arco; Gerardo Corvalán; Emanuel Décimo, Federico García y Darío Ramella en la defensa; Pablo Jofré, Carlos Fondacaro, Gabriel Solís y Ariel Sánchez en el mediocampo; Jonathan Lastra y Silvio Prieto en el ataque. De no mediar inconvenientes, por ahí será la probable alineación para visitar a Sarmiento que comenzó empatando el clásico frente a Chaco For Ever.



Un comienzo más que alentador que será puesto a prueba contra un equipo que nunca enfrentó, que viene del grupo donde estuvo Boca Unidos de Corrientes que se anota como el gran candidato. Sarmiento se hace fuerte como local y en su debut bancó el empate ante Chaco For Ever, sabiendo que el valor de ese punto estará dado por lo que pueda hacer como local ante Desamparados. El conjunto sanjuanino va recuperando nombres importantes como el de Silvio Prieto y Carlos Fondacaro que no pudieron jugar en la Fase Inicial y con eso, se consolida en lo conceptual y en el rendimiento. Además casi plantel completo ya que Nico Sottile, Pietkiewicz y Wilson Albarracín entrenaron con normalidad en el comienzo de la semana. En este tramo el único ascenso que hay en juego se definirá en la gran final. No hay margen de error alguno en este mini-torneo y para Desamparados el objetivo es sumar afuera y meter todo como local. Arrancó bien, dulce y derecho pero el primer examen fuerte lejos de San Juan ya tiene fecha y hora: sábado a las 20 en Chaco.