Presentes. Corvalán, Jofré y García estarán en la formación de Sportivo en la visita a Estudiantes en San Luis.

El fútbol se nutre de momentos y en la onda positiva que hoy gobierna el presente de Sportivo Desamparados, el plus de ir a buscar un invicto como visitante hace que enfrentar esta tarde a Estudiantes en San Luis por la fecha 8 de la Zona 3 sea el gran partido para el Puyutano. Es que después de ganarle entresemana a Belgrano, Sportivo se reacomodó en las posiciones y generó otro ambiente interno. Si bien no se suelta desde lo futbolístico en todo el potencial que se espera, los números lo asisten y con dos victorias consecutivas, ahora busca más allá.



No será sencillo el tema porque Estudiantes de San Luis ostenta hoy un invicto que no es casualidad. No perdió aún y viene entonado tras ganar en Córdoba. Por eso, su técnico repite nombres y receta sabiendo que en este Federal A, la localía tiene su peso.



Desamparados irá con retoques. La lesión de Wilson Albarracín le abrió la puerta en el ataque a Matías González, quien debutará como titular en ofensiva, acompañado de Michel García quien fue el héroe del miércoles pasado. El resto, no tendrá modificaciones manteniendo la misma defensa y la formación de los volantes con dos externos y dos internos. Un equipo que se consolida fecha a fecha.