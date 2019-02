Regreso. Pablo Jofré volverá a estar en la franja derecha del mediocampo de Sportivo Desamparados en un cruce decisivo frente al líder, Estudiantes de Río Cuarto.

En los números, los torneos cortos no admiten errores. Y en este camino de Sportivo Desamparados, el de esta noche es uno de esos partidos que definen casi todo. Recibir al puntero, con la chance de desbancarlo como local no se da siempre y por la cuarta fecha de la Zona B, el Puyutano tendrá esa opción a mano cuando sea anfitrión del encumbrado Estudiantes de Río Cuarto. Es "el partido" para Desamparados que viene de un triunfo ante Chaco For Ever, que está invicto en lo que va de esta etapa y que tiene a mano la posibilidad de encarrilar la clasificación al Pentagonal final sabiendo que entran los dos primeros de cada zona y el mejor de los terceros. Demasiado en juego como para que sea un partido más en Puyuta.

Desde lo futbolístico, el técnico Víctor Andrada metió mano. Con cambios en el mediocampo y manteniendo la dupla ofensiva, Desamparados buscará más salida desde el fondo con el retraso de Gerardo Corvalán como lateral derecho y apostando al vértigo que le propone la movilidad de Pablo Jofré por ese sector. Mientras que por el centro del mediocampo, la lesión de Carlos Fondacaro le abrió la titularidad a Nicolás Marquevich que será compañero de Gabriel Solis en el centro.

Del lado de Estudiantes, uno de los candidatos al ascenso, todo está más que claro. El técnico mendocino Marcelo Vazquez meterá cambios obligados por lesiones y suspensiones, pero su estructura no se resiente en esa dinámica. Lucas Oviedo y Nicolás Gómez estarán desde el comienzo por Osvaldo Miranda y Alvaro Cuello en la formación Celeste que viene de golear a San Jorge de Tucumán con enorme categoría, hilvanando su tercera victoria consecutiva.

>> El resto de la Zona B

La cuarta fecha de esta Zona B comenzó anoche con el partido que al cierre de esta edición jugaban en Chaco, el local ante Boca Unidos de Corrientes. Mientras que hoy se completará con los partidos en Mendoza y en Resistencia.

A las 18.15, Deportivo Maipú será local de San Jorge de Tucumán, mientras que a las 19.30, Sarmiento será local de Huracán Las Heras de Mendoza.

En la próxima fecha, Desamparados visitará a Boca Unidos en Corrientes.

En la Zona A, Defensores de Belgrano abrió la jornada venciendo por 2-1 a Sol de Mayo de Viedma, mientras que hoy se completará la fecha con los siguientes partidos: A las 17, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá a Alvarado de Mar del Plata; en Bahía Blanca, Sansinena será local de Camioneros donde juega el sanjuanino Francisco Salinas y a las 21, Villa Mitre jugará ante Unión Sunchales.