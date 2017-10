ATORADO. Matías Chavarría intenta, pero se tiene que bancar la marca de Pablo Rudisi, de Maipú. Desamparados se quedó sin argumentos para doblegar la ultradefensiva propuesta mendocina en un clásico amargo para los sanjuaninos.



Sin lucidez, con pocos argumentos, sin encontrarle nunca la llave al efectivo esquema que le propuso Deportivo Maipú de Mendoza, Sportivo Desamparados terminó sumido en la impotencia y en el dolor al caer como local por 2-1 en el marco de la novena fecha de la Zona 2 del Federal A. No salió de zona de clasificación, pero retrocedió desde lo futbolístico porque no tuvo volumen de juego, nunca pudo poner un delantero cara a cara con el arquero visitante y para colmo, fue frágil en las pocas veces que lo atacaron. Así, la ecuación final en Puyuta terminó en una dolorosa derrota que alargó la serie negativa a dos partidos consecutivos. Hubo si, reacción y coraje en los últimos instantes para ir por la heroica, pero con eso, no alcanza.



En el mismo comienzo de partido quedó claro a qué jugarían cada uno. Desamparados copando la posesión, teniendo la pelota, buscando ir por los costados frente a un Maipú replegado, ordenado y concentrado todo en función defensiva con marcas hasta casi personales en los generadores sanjuaninos como Ereros y Pietkiewick. Así, Desamparados entró en la trampa. La pelota pasó por los pies de Arce o de Aguero y facilitaron la defensa mendocina. Para colmo, en ese escenario de impotencia, de no poder encontrar caminos, en la primera pelota de ataque que tuvo el Cruzado mendocino, lastimó. Corner mal defendido, rebote y gol de Pablo Rudisi para poner a Maipú arriba 1-0 cuando nada había hecho para merecerlo. Pero los goles se hacen, no se merecen. Siguió nublado Desamparados. El corazón de Martínez Schmith pareció ser la única señal de vida y casi en el descuento del primer tiempo, generó dos ocasiones netas de gol que bien pudieron ser el empate con Aguero sin poder definir y otra del Bibi González que terminó en corner.



En el complemento, Maipú se afirmó mejor aún. Antuña decidió el cambio de esquema. Afuera Ereros, adentro Chavarría. Tres puntas netas, pero sin alimentación es lo mismo que nada. Así los minutos fueron pesando, entró la desesperación y el error de Perelman en una contra mendocina le dio el segundo gol a Maipú cuando Santiago González sentenció todo en Puyuta. Y claro, Desamparados tiene ese amor propio que lo vuelve a hacer revivir cuando parece herido de muerte y a los 43' descontó con Lucas Farías para encender una esperanza que se terminó de desvanecer con la tremenda atajada de Vistarop ante el cabezazo del Bibi González que no alcanzó a ser milagro.

Las Claves





Impotencia



Desamparados nunca pudo encontrarle la vuelta al sencillo, práctico pero ordenado esquema de Maipú de Mendoza. Primero con enganche, después con tres puntas, intentando todo, nunca puso resolver desde lo táctico un partido que le terminó pasando factura a su impotencia.





Reacción



Sin jugar bien, sin lucidez, sin argumentos sólidos desde lo fútbolístico, Desamparados dejó algo para rescatar en los tramos finales de cada tiempo en los que apretó mal al rival, le generó ocasiones y hasta incluso le marcó el descuento. Una faceta que debe tener continuidad.





Planteo



Deportivo Maipú no fue un equipo de otra categoría ni nada parecido. Se paró bien, no se desordenó jamas y fue más que contundente para aprovechar las ocasiones que generó. Pegó primero y eso le facilitó las cosas. Después, nunca se apartó del libreto original con el que entró.