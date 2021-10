El momento es ahora. Desamparados pondrá en juego su presente y futuro en 90 minutos cuando reciba hoy a las 17 horas a Sansinena de General Cerri en un encuentro válido por la 29na y penúltima fecha del Federal "A". Sportivo se jugará sus chances de clasificación con la obligación de ganar ante un rival directo, que hoy tiene los mismos puntos y que vendrá a San Juan también con la misma misión.

Sportivo deberá hacerle frente a ese presión y ante su gente. Ayer, en la apertura de la fecha Ferro de Pico ganó y complicó las aspiraciones de Desamparados que deberá ganar sí o sí e ir a San Luis el fin de semana próximo a definir su futuro ante Juventud Unida que hoy visita a Villa Mitre, si la Juve gana habrá sellado su clasificación.

Por eso será fundamental ganar. No le será fácil a Desamparados que se medirá a un rival que si bien viene de perder, tiene argumentos que hoy lo mantienen en la pelea. El equipo de Marcelo Fuentes viene de ganarle a Bolívar pero tuvo que atravesar una semana complicada por las lesiones, es que hoy tendrá tres sensibles bajas por lesión. Su pieza más fuerte Federico Paz no podrá estar, el ex Peñarol tiene un edema en el gemelo que no permite conocer con exactitud su lesión. En tanto que Emanuel Décimo y Lucas Márquez también se lo perderán al igual que Mateo Rodríguez, quien venía entrando desde el banco y sufrió una molestia en la semana. Ingresarán Callejas, Ramella y Cáceres.

Enfrente estará un rival duro, que tiene en sus delanteros Delorte y Bianchi, sus cartas clave para romper el encuentro. Desamparados deberá tener concentración e inteligencia para evitar los errores sabiendo que en 90 minutos su futuro estará en juego.

Fuentes: "Este equipo se hizo muy fuerte"

A pesar de las lesiones que complicaron en la previa de un partido trascendental como el de hoy, Marcelo Fuentes, técnico de Desamparados dio su parecer y dijo que sus dirigidos llegan motivados. "El plantel está motivado porque la particularidad es que este equipo se hizo muy fuerte en la adversidad cuando atravesaron esa racha adversa, por eso esto que está pasando lo disfrutan y lo defienden, saben lo que les costó. Lógico que todos queremos seguir en este camino, ojalá lo podamos hacer en esta que será una final", manifestó el DT quien agregó: "Vamos a parar un equipo que nos va representar muy dignamente y si bien somos un equipo corto tenemos argumentos futbolísticos para poder quedarnos con el resultado que queremos".



Peñarol quiere seguir sumando

Sportivo Peñarol, ya clasificado a la Segunda Fase del Federal "A", visitará hoy a las 17 a Ciudad Bolívar, ya eliminado, en un encuentro que le dará continuidad a la 29na fecha. El juez del partido será el piquense Franco Morón. En tanto que ayer, Ferro de Pico venció de visitante a Camioneros por 2 a 0 y se metió en zona de clasificación, en tanto que Olimpo visitará a Estudiantes de San Luis desde las 16, Villa Mitre y Juventud Unida se enfrentarán a las 16,30. Además, jugarán Cipolletti ante Sol de Mayo, Independiente de Chivilcoy ante Deportivo Madryn y Círculo-Huracán Las Heras.