Apagado. El goleador de Desamparados, Lucas Farías, casi no entró en juego. Lo marca el firme central de Estudiantes Marcos Lamolla. Sportivo se quedó casi sin margen buscando el primer ascenso a la B Nacional.

Sumar un punto de seis en dos partidos, cuando esta fase tiene apenas siete encuentro es algo que causa preocupación. Pero luego del 0-1 de anoche recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto -sin dudas uno de los candidatos a los ascensos a la B Nacional-, la mayor preocupación para Desamparados debe estar en que jamás se repuso del error que derivó en el gol de los cordobeses, pese a que faltaba más de un tiempo por jugarse. Esa falla grosera compartida entre el capitán Ariel Agüero y el arquero Martín Pelerman, quienes no se pusieron de acuerdo en rechazar un balón y del cual se aprovechó al máximo Julio Cáceres, resultó un golpe imposible de asimilar para los dirigidos por Raúl Antuña. En un equipo con pretensiones a subir de categoría, parece poco ante una adversidad de este tipo. Al menos anoche, Desamparados jamás encontró el rumbo luego de ese impacto y por eso cerró la noche con sus hinchas silbando a los jugadores y al cuerpo técnico cuando se iban de la cancha por última vez.

Luego del buen empate visitando a Alvarado la fecha pasada, Sportivo debía anoche validar ese resultado con una victoria. Pero estuvo más cerca el 2-0 del Pincha que el empate del local. Nunca le encontró la vuelta al partido y se topó con un Estudiantes muy claro de mitad de cancha hacia adelante y con un par de jugadores como Alejandro Cabrera y Bruno Sepúlveda, dignos de una B Nacional. Encima, a los 33" Agüero dejó picar una pelota en defensa y Cáceres lo pasó por encima en base a velocidad, Pelerman no atinó a salir rápido y entonces el nueve de Estudiantes facturó el primero con una gran definición. La visita estuvo cerca en un par de ocasiones más y ahí sí el arquero puyutano evitó una mayor diferencia.

Sin juego por los costados e impreciso en sus volantes, Desamparados apeló al corazón para empatarlo en el complemento. Pero no era la noche ni el camino. Solo tuvo una clara, que valió por dos cuando a los 26" Martinena remató y la pelota dio en el travesaño. El rebote, el Peca Jofré le pegó demasiado abajo al balón y lo tiró muy arriba. Era la señal que la derrota era inexorable. Una noche donde Sportivo mordió el polvo ante su gente y sumó su cuarto partido sin ganar en este 2018.

Próxima fecha

Desamparados visitará el próximo sábado, en Mendoza, desde las 20.30 horas a uno de los punteros de la Zona A y candidato a pelear por un ascenso, Gimnasia. El víbora estará obligado a no perder para seguir con chances.

EL BALANCE DE ANTUÑA

"No fue un buen partido"

Autocrítico como es su costumbre cuando las cosas no salen como pretende, el entrenador de Desamparados, Raúl Antuña, hizo un balance del 0-1 en Puyuta. "Sin dudas que no fue un buen partido. Cuando no jugás bien, hay más chances de perder y es lo que finalmente ocurrió. El equipo no anduvo como pretendíamos y Estudiantes, que es un buen equipo y aprovechó un error nuestro, lo ganó al encuentro. Igual, esto sigue y debemos mirar hacia adelante pensando en trabajar", destacó el Purruco.