Cosecha. Sportivo Desamparados volvió a sumar afuera de San Juan pero no pudo ganarle a Juventud Unida en San Luis. Ahora, recibirá el domingo a Racing de Córdoba buscando la primera victoria de la temporada en el Federal A.





Ser visitantes en el Federal A tiene sus riesgos. Todo juega: rival, cancha, gente, árbitros. Con esta ecuación, para Sportivo Desamparados volver a salir de San Juan y regresar con algo tiene doble mérito y tal vez por eso, el empate 1-1 en San Luis terminó siendo productivo pese a que aún no ha podido ganar en la Zona 3. Pero esta vez, Sportivo encontró funcionamiento, gol y personalidad para sostener un resultado ante un rival como Juventud Unida Universitario que se armó para ascender. Sabiendo de las necesidades locales, Sportivo intentó de entrada hacerse fuerte a partir de la posesión de la pelota. Sus volantes, en especial Pablo Jofré por la derecha, le dieron esa condición y a partir de eso adormeció a un Juventud que fue más ansiedades que nada. Perelman no tuvo demasiado trabajo en los primeros minutos y eso ayudó a que Desamparados se afirmara. Así, el equipo sanjuanino fue animándose y llegó. Pisó el área de Alasia con peligro y a los 30" Jofré obligó a la infracción de Edgardo Díaz para que el árbitro Ceballo marcara penal. Lo pidió y lo ejecutó Jhonatan Lastra para poner 1-0 arriba a Sportivo y darle nacimiento a otro partido, con más espacios para la contra sanjuanina.



En el segundo tiempo, Dechat decidió mover su banco. No ganó demasiado pero le alcanzó para llegar al empate cuando iban 12" y el experimentado Michelena clavó un gol de otro partido. Era el 1-1 y ahora, Desamparados tenía que sacar a flote su personalidad para bancarse la arremetida de la Juve. Lo hizo bien e incluso metió un par de contras en las que la suerte no lo acompañó como cuando apareció solo por la izquierda Ariel Sánchez y su cabezazo dio en el palo de un ya vencido Alasia. Juventud presionó y tuvo las suyas pero Perelman respondió bien. Parecía que el partido se encaminaba definitivamente al empate pero Desamparados casi lo gana en el final cuando Michel García metió otro cabezazo en el palo del arco de la Juve. No se dio pero sirvió para dejar clarito que Desamparados no fue a aguantarlo como sea. Lo jugó, lo peleó y casi se lo lleva. Otra salida, otro regreso con un punto. Un síntoma de que una faceta está bien y que está faltando la de ser local.



Ahora, Racing

Este domingo, a partir de las 20.30 en su regreso a Puyuta, Sportivo Desamparados recibirá a Racing de Córdoba que empezó con derrotas en la temporada. El víbora buscará su primera victoria como local tras perder con Maipú de Mendoza.