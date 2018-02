Necesitado. Sportivo Desamparados irá a Mendoza con la obligación de ganar para seguir aferrado a la ilusión del ascenso.

Al todo o nada, así de drástico. Con nulo margen de error y la presión de ganar para recuperar aspiraciones de clasificación hoy desde las 19,30 en Mendoza, Sportivo Desamparados se jugará el resto que tiene a mano cuando visite a uno de los líderes de la Zona A, Gimnasia y Esgrima, que viene en paso ganador y hace rato que no pierde en el Parque mendocino. Será todo un desafío para este Desamparados que tras el empate en la fecha inaugural en Mar del Plata, desperdició chances enormes como local después cayendo ante Estudiantes de Río Cuarto. Ese traspié lo desubicó en las posiciones y le cambió el mapa de las presiones porque hoy lo único que lo ayudará es ganar de visitante, sabiendo que Gimnasia es candidato y no ofrece flancos para poder quebrarlo muy así nomás. Pero en la historia de Desamparados los desafíos como éste parecen estar hechos a su medida y hoy deberá apelar a toda su mística para seguir con opciones de pelear el primer ascenso.



En lo futbolístico, el golpe ante los cordobeses remeció varias cosas en Desamparados y su entrenador, Raúl Antuña, si bien no decidió modificaciones de raíz, puso blanco sobre negro en varios aspectos y hoy esto se tendría que reflejar en la cancha. Nombres más, nombres menos la idea es siempre la misma en el Puyutano y hoy deberán potenciar sus pilares para sortear a un Gimnasia sólido y convencido de lo que quiere.



En el presente inmediato de Sportivo Desamparados es momento de apostar el resto. De poner en la mesa lo que le queda para seguir sosteniendo la chance del primer ascenso a la B Nacional. No tiene margen, no hay espacio para las dudas pero está obligado a poner todo en el casillero ganador. Será en Mendoza y contra un candidato, tal cual lo reclama su historia.

Unión va este domingo

Luego de su victoria ante Unión Aconquija de este miércoles, Atlético Unión seguirá su derrotero en la Zona Reválida de este Federal A jugando mañana domingo a partir de las 18 ante San Lorenzo de Alem, Catamarca.



En tanto que por Copa Argentina, mañana desde las 17, Peñarol visitará a Racing de Córdoba con la ventaja de haber ganado 2-1 en la ida. En tanto que mañana por el Federal C, Trinidad recibirá a Carpintería desde las 18, 9 de Julio jugará ante Atenas desde las 17,30 y en Caucete, Rivadavia será local de Del Carril y San Martín de Los Berros a las 17.