Desamparados necesita una victoria para salir del fondo de las posiciones. Todos los encuentros los encara con esa misión pero no logra ganar hace siete fechas. Este domingo el equipo que conduce Ricardo Dillon, irá nuevamente con esa esperanza de poder sumar de a tres cuando visite a Cipolletti de Río Negro en un encuentro válido por la 24ta fecha del Federal "A". Jugarán desde las 16 con el arbitraje del bahiense Sergio Testa.

Después de una semana polémica donde se conoció que el club había perdido cuatro pelotas de fútbol en los últimos tres encuentros (finalmente pudieron recuperar dos de ellas), Sportivo encarará el encuentro de este domingo como una nueva chance de salir del fondo de las posiciones. Se medirá ante Cipolletti, equipo que viene de una campaña irregular y tiene 6 puntos más que el Víbora.

El equipo que conduce Ricardo Dillon se entrenó durante toda la semana en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro y en el momento de realizar la práctica de fútbol, el DT no modificó el once que viene de igualar ante Villa Mitre. De esta manera el equipo formará con Jairo Díaz en el arco, Ezequiel Neyra, Agustín Callejas, Guillermo Pfund y Lucas Ceballos en la defensa, Rodrigo Brandán, Emanuel Décimo, Javier Pereyra y Matías Garrido en el mediocampo junto a Bruno Rodríguez y Santiago Ceballos en el ataque.

La delegación estará partiendo en la noche de este viernes rumbo a Viedma, completarán la delegación: Germán Vicentela, Marcos Cabrera, Laureano Puñet, Lautaro Disanto, Saúl Abecasis, Nahuel Velásquez y Jesús "Yeyo" Vila, éste último es jugador de la Primera Local de Desamparados y será la primera vez que integre la delegación. Quien no podrá ser de la partida es Pablo Jofré. El "Peca", que había recibido un fuerte golpe en el tobillo en el choque ante Villa Mitre, volvió a recibir un golpe en la práctica del jueves y quedó afuera de la convocatoria.

El Víbora será el único equipo sanjuanino que jugará este fin de semana debido a que Peñarol, que debía recibir a Sol de Mayo de viedma, postergó su partido. ¿El motivo? Según informaron fuentes de Sol de Mayo, el equipo de Viedma no consiguió alojamiento para este fin de semana. Pero en realidad el motivo sería otro y apunta a economizar. Es que teniendo en cuenta que Sol debe regresar a San Juan para enfrentarse a Desamparados por la fecha 30 el 18 de septiembre, reprogramó el encuentro ante el Bohemio para el miércoles 21 de septiembre. De esta manera hará un solo viaje a la provincia y enfrentará en una semana a los dos equipos sanjuaninos.

Programación de la fecha 24

Sábado 13/08

15.00 - Huracán LH vs Independiente de Chivilcoy

15.30 - Ciudad Bolívar vs Estudiantes SL

Domingo 14/08

15.00 - Sansinena vs Olimpo BB

15.00 - Villa Mitre vs Camioneros

15.30 - Juventud Unida Universitario vs Círculo Deportivo

15.30 - Ferro GP vs Argenino MM

16.00 - Cipolletti vs Desamparados

Post. - Sp. Peñarol vs Sol de Mayo

Libre: Liniers BB