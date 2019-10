En sociedad. Víctor Nazareno Godoy arrancará hoy su ciclo en Sportivo siendo local de Cipolletti.

En cualquier orden de la vida, siempre se puede volver a empezar. Y en el fútbol, también. Aferrado a esta decisión dura pero necesaria, Sportivo Desamparados intentará volver a comenzar en el Federal A después de 8 fechas cuando reciba a Cipolletti de Río Negro (21.30), por la Zona 2 del certamen, en el debut del entrenador Víctor Nazareno Godoy quien el lunes asumió y hoy ya estará al frente del conjunto Puyutano.



Todo es necesidad en Desamparados. Encontrar el equipo, empezar a ganar, revertir la imagen y devolverle ilusiones a su gente. Un combo que mete presión, que apura pero que también motiva y a eso le apuntará el nuevo técnico para levantar un equipo que viene de tres derrotas consecutivas. Con énfasis en lo anímico fundamentalmente, pero también apostando al revulsivo de cambios que abrió el juego para todos en el plantel Vibora, Godoy no confirmó alineación pero ya anticipó cambios con los ingresos Emmanuel Décimo y Ariel Sánchez en el mediocampo, además de la titularidad de Martín Abraham comandando el ataque con Silvio Prieto o Jonathan Lastra como posibles compañeros. Una posible formación sería con Cruzat en el arco; Callejas, Gonzalez Bordón, Ibarlucea y Torres en la defensa; Tapia, De Muner, Décimo y Sánchez en el medio; Abraham y Lastra o Prieto en el ataque.



No será sencilla la noche en Desamparados porque enfrente estará Cipolletti, ya un histórico en la categoría que después de un comienzo dubitativo, se acomodó y hoy ya está tercero en las posiciones, detrás de los dos mendocinos que mandan en el grupo. Cipo viene de vencer a Sol de Mayo de Viedma en la fecha anterior. Su técnico, Gustavo Coronel, repetiría los mismos nombres que ganaron en la fecha anterior por lo que el Albinegro iría con Facundo Crespo en el arco; Matías Carrera, Damián Jara, Elvis Hernández y Jonatan Morales en la defensa; Cristian Fornillo, Juan Manuel Strak, Manuel Berra y Brian Visser en el mediocampo; Daniel Opazo y Nicolás Trecco en el ataque.



Cipolletti sabe lo que quiere y como todos los rivales de la categoría, no da ventajas. Desamparados tendrá que manejar ansiedades y urgencias para no terminar preso de sus apuros. Un proceso nuevo abre el juego para todos. Para el plantel que no se vía con opciones de jugar con el técnico anterior, para la gente que siempre le renueva crédito a este Desamparados y para la dirigencia que ha sido más que cuestionada en todo ese proceso de pretemporada y torneo. Es una noche para volver a empezar en Puyuta.



Desamparados está penúltimo en las posiciones. Tocó fondo y con ese impulso, hoy intentará barajar y dar de nuevo en el comienzo de un nuevo ciclo. Godoy apostó todo a la reacción anímica del equipo y con eso, intentará dar el primer paso a la recuperación de un grupo que se armó. Cipolletti será el primer escalón de una tremenda remontada que ya quieren comenzar a concretar en Sportivo Desamparados cuanto antes.