Madrugón. Amanecía en el partido y en el primer ataque a fondo, Sportivo encontró el gol. Un corner desde la derecha le quedó a Sánchez, le pegó mordido el Bichín y Fredy González Bordón apareció para vencer a Gómez.

Era el momento y Desamparados lo resolvió con enorme autoridad. Sin que le sobre nada, con un muy buen primer tiempo y con la solvencia como bandera en el complemento, Sportivo derrotó por 1-0 a Huracán Las Heras de Mendoza y puso todo en orden. Recuperó la punta, quedó cerca de la clasificación y consolidó sus aspiraciones de meterse en la Fase Final de este Federal A. De arranque, esta vez, la presión de Desamparados fue contundente. Atacó a fondo con Jofré por la derecha, llegó el corner y de esa jugada, González Bordón puso la ventaja cuando apenas iban 2 minutos de juego. Un gol que resolvía el planteo de partido y que obligaba a Huracán a salir, cambiar su esquema y a dejar espacios. Lo aprovechó Sportivo con enorme lucidez y en esos primeros 30" de partido jugó lo mejor de todo el juego. Con precisión, con velocidad, asociándose en cada ataque, generó un par de ocasiones claras como esa que a los 22" no pudo definir Albarracín tras una jugada colectiva que armaron desde Argumosa, pasando por Lastra y terminando en el desborde del Peca Jofré. Era el mejor pasaje del partido para Desamparados pero no pudo resolverlo en otro gol que tal vez pudo haber resuelto antes toda la historia.



Huracán, con Hogn como estandarte y la velocidad de Terzagui tuvo una clara chance en el final mismo del primer tiempo per el cabezazo de Agudiak fue bien resuelto por Perelman.



En el complemento, Desamparados ya no fue el mismo. Perdió la pelota, se retrasó considerablemente y terminó siendo atacado con poca lucidez por un Huracán que con el ingreso de Camara tendría algo más de profundidad. Precisamente el ex-Alianza tuvo un cabezazo apenas desviado. Sportivo no podía tener la pelota. Se fue Sottile tocado, entró Fondacaro con la intención de darle esa pausa pero no tuvo el efecto deseado. Entonces, Desamparados se decidió a hacer lo que tenía que hacer para ganar el partido. Se defendió bien, se agrupó cerca de Perelman y le dejó toda la obligación a un Huracán al que le sobraron ganas pero le faltaron ideas.



En el tramo final, Desamparados entendió que el objetivo de ganar los tres puntos estaba muy cerca y se aferró a esa cuestión matemática que lo puso muy cerca de clasificar. Con apenas 9 puntos por jugar, ya le sacó 5 al quinto y considerando que clasifican cuatro equipos a la Fase Final, los números cierran en Puyuta.



Huracán no tuvo más. Desamparados jugó en el primer tiempo y aguantó en el segundo. Con la solidez y el convencimiento de que esa receta era la que tenía que ser en una noche en la que la punta volvió a quedarse en Puyuta. Quedan tres capítulos por delante y para Sportivo, el primer gran objetivo del año está más cerca que nunca.