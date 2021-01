Cuánto pesarán esos puntos que no se sacaron contra Cipolletti, Círculo Deportivo y Camioneros. Con esos 6 puntos, hoy Sportivo Desamparados ya estaría planeando operativo para encarar la fase decisiva del Torneo Federal A y no andar sacando cuentas propias y ajenas antes de viajar a Viedma donde el primer objetivo será ganar como sea y luego esperar que Deportivo Camioneros no saque el mismo resultado cuando reciba como local a Círculo Deportivo Otamendi. Así de sencillo es el escenario que se terminó armando el equipo de Cristian Bove. Aquel empate en el debut contra Cipolletti pareció recuperado con la victoria posterior en Peñarol, luego todo se encarriló contra Estudiantes de San Luis ganando con lo justo, pero la fecha libre frenó todo. Volvió y no pudo ganar más. Primero empató con Círculo en Mar del Plata, resignando dos puntos decisivos, y en la última jornada no pudo quebrar a Camioneros en Puyuta, desperdiciando la chance de ponerse para la última fecha la camiseta que hoy sí tene el equipo de los Moyano: la de depender de sí mismo.

Desamparados necesitará ganarle a Sol de Mayo en Viedma. Algo que no es imposible porque el propio Peñarol lo demostró goleando en el Sur. Ganando, Sportivo se iría a 12 puntos y si Camioneros empatara con Círculo Deportivo ambos quedarían igualados en la punta. Ahí, Desamparados tendría que ganar pero además por varios goles para superar en diferencia a Camioneros: hoy están +4 contra +3. En el caso de empatar, Desamparados podría llegar a los 10 puntos pero quedaría afuera de la pelea porque Camioneros incluso perdiendo tendría los 11 puntos que hoy tiene para clasificar.

En definitiva, si Desamparados gana, a igual resultado de Camioneros se quedaría afuera. Si empata igual, y con una derrota ni hablarlo. Sportivo ya no depende de sí mismo.

Afuera

El otro equipo sanjuanino que participó del torneo, Peñarol, que el domingo igualó 1-1 de local contra Cipolletti, ya cerró su participación ya que pese a estar tercero no podrá sumar más puntos pues tiene fecha libre. El Bohemio, con Alejandro Schiapparelli en la conducción, tendrá un breve descanso y luego pensará en el siguiente torneo.