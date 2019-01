No más. Según el CEO de Mayweather Promotions, la idea del norteamericano es no regresar a los rings.

La esperada revancha entre los boxeadores Floyd Mayweather y Manny Pacquiao finalmente no verá la luz. Luego de la pelea que los enfrentó en 2015, ganada por el estadounidense en decisión unánime, un segundo combate viene rondando en el mundo del boxeo, pero Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, descartó esta posibilidad.

"No habrá revancha, porque él (Mayweather) está retirado, no tiene interés en hacerlo", comenzó diciendo el gerente. Al ser consultado por la cantidad de dinero que la pelea generaría, Ellerbe declaró: "No siempre se trata del dinero. ¿Qué más puede hacer el hombre? No tiene la motivación ni el deseo. Está viviendo la mejor etapa de su vida, viajando, encargándose de sus múltiples negocios, gastando sus ganancias que logró con sudor y lágrimas de muchos años".

"Floyd cumplirá 42 años el 24 de febrero próximo. Suficiente es suficiente. ¿De qué te sirve ganar todo ese dinero si no puedes estar allí para gastarlo? Él tuvo una carrera fenomenal, rompió todos los récords, no tiene nada más que demostrar", cerró el director ejecutivo de la empresa del norteamericano.

Manny Pacquiao deberá hacerse distintos exámenes en uno de sus ojos debido a que sufrió el sábado en la pelea que triunfó sobre Adrien Broner una lesión de córnea.

De confirmarse esta situación, el futuro en el ring del filipino estaría muy complicado.