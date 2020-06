"Tengo tantas ganas como la mayoría de los argentinos de que vuelva el deporte. Somos un Gobierno futbolero y lo queremos", expresó Ginés González García, ministro de Salud, en diálogo con Sportia, pero a su vez analizó que, en el caso del fútbol, es imposible trasladar a los planteles al Interior del país por el riesgo de llevar consigo el coronavirus.

"Es complicado porque el 75 por ciento de los jugadores de las divisiones más importantes son del AMBA, de la Ciudad o la Provincia, y es ahí donde está concentrada la circulación", aseguró el funcionario en una entrevista mano a mano con TyC Sports.

"Si se lleva un plantel al Interior, está el riesgo potencial de trasladar el virus. Si tan bien nos fue hasta ahora, ¿por qué vamos a cambiar?", enfatizó González García, que también opinó sobre la habilitación de los entrenamientos en lugares sin riesgo y dejó la decisión en manos de la Asociación del Fútbol Argentino.

“El protocolo para el fútbol está armado y los entrenamientos no van a ser con más de seis jugadores”, comentó. "Se tiene que tomar una medida que signifique igualdad para todos. Hay lugares donde no existe un riesgo, lo que no podemos hacer es que se circule o que se juegue en las provincias", opinó el ministro.