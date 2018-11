Un nuevo suceso se suma a la escandalosa final de la Copa Libertadores. Y es que Luis Cevasco, Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que, en el allanamiento en el Monumental, se encontró un sector en el que se realizaban entradas duplicadas, las cuales vincularían a la barra con los dirigentes de River.

"El lunes se hizo el allanamiento en el estadio de River y, en el lugar donde se imprimen las entradas, había una habitación que no tenía identificación en la puerta. El fiscal pidió que la abran y, luego de una cierta resistencia a hacerlo, se encontraron con una computadora y dos impresoras de entradas, lo que no quiere decir que sean ilegales, si no duplicadas", explicó Cevasco.

Por otro lado, en diálogo con el programa Sportia, de TyC Sports, el Fiscal aseguró que "la impresión de más entradas puede tener que ver con evadir la responsabilidad del club, o con un exceso de concurrentes, porque la cantidad de entradas que se emiten de forma legal tiene que ver con la capacidad del estadio".

Y continuó: "Una de los motivos por los que la Agencia Gubernamental de Control había clausurado el estadio Monumental fue por exceso de concurrencia. Es decir, hay una serie de cuestiones que vinculan a la dirigencia no solamente con la barra brava, sino con esta irregularidad".

Asimismo, comentó que "la barra estaba involucrada en la reventa. Acá hay dos temas: las entradas que los barras reciben del club o no (para asistir al partido), que es lo que estamos investigando, y las que puedan recibir para revender".

"La investigación era por reventa, pero a partir de encontrar vinculaciones entre la barra y los dirigentes tenemos que asignar las responsabilidades de la Comisión Directiva y los empleados del club. Para eso se hizo el allanamiento, se secuestró información y se encontró esta realidad".

Además, el funcionario no descartó que esta situación tenga relación con el ataque al micro de Boca, el sábado en las inmediaciones del Monumental "Es muy probable que esté vinculado, pero respecto a esta agresión y a los hechos de violencia, estamos haciendo todo un análisis de videos para identificar a las personas involucradas y verificar si hay o no una relación directa entre las dos situaciones. Está claro que, al secuestrarse las entradas, la barra no pudo ingresar y eso fue lo que motivó la dura batalla que hubo en Libertador y Monroe, durante por lo menos dos horas y media".

Por otro lado, comentó que "la barra le pedía a alguien el listado de estudiantes universitarios", y que las listas fueron secuestradas "para chequear si se han realizado entradas a nombre de esta gente".

En tanto, Cevasco contó cómo seguirá el proceso: "Vamos a unificar las investigaciones bajo un bien común. En este contexto, identificaremos cuál es la responsabilidad de cada uno, porque tenemos que establecer quiénes estaban a cargo de la gestión y entrega de las entradas y cómo fueron entregadas a la barra. Porque cuando cualquier socio iba a buscarlas tenía que dejar una fotocopia del DNI. Entonces, tendríamos que haber encontrado las copias de documentos de las 300 entradas que se le secuestraron a Godoy".