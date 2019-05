Un escándalo con niveles de violencia pocas veces visto se vivió ayer en San Luis, cuando hinchas de Victoria de esa provincia molieron a golpes a jugadores de Peñarol.

Todo se desató en el segundo tiempo del partido de vuelta del torneo federal regional amateur. La ida había terminado 4-0 en favor de Peñarol y el primer tiempo de la vuelta, en cancha de Victoria, estaba empatado en cero.

Desde el primer tiempo el partido tuvo que interrumpirse por la caída de bombas de estruendo, pero los locales "dieron garantías" de que no iba a pasar a mayores y el partido continuó. Pero en la segunda etapa los hinchas rompieron el alambrado, se metieron a mansalva en la cancha y tomaron a golpes a los jugadores visitantes, que tuvieron que trepar un alambrado para poder escapar.

En diálogo con TN, Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino se mostró muy molesto con lo ocurrido. "Siento bronca, teniendo cuenta que es fútbol amateur este tipo de cosas no deberían pasar. La AFA trabaja día a día para mejorar este tipo de cosas. Vivimos en una sociedad sumamente violenta y estas cosas se trasladan a la cancha, escapan a la órbita de la AFA", dijo y no dudó en asegurar que "esto sucede por la complicidad de la fuerza de seguridad local con el club". "Esto no tiene que ver con el fútbol", agregó.

Para despejar cualquier tipo de dudas con respecto al pensamiento del organismo, Toviggino señaló que "con un operativo acorde esto no hubiera sucedido, no estaríamos lamentando nada. No me quedan dudas que hubo una zona liberada".

El funcionario prometió además durísimas sanciones para el equipo puntano. "Vamos a sancionarlos de manera muy fuerte. Seguramente el Tribunal de Disciplina desafiliará al club de la órbita de la AFA", concluyó.