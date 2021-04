Eduardo Oro, presidente de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER), lo vio desde pequeño a Alberto "Wey" Zapata. Compitió junto a su papá Gerónimo y recuerda al joven corredor fallecido como un protagonista arriba de la moto desde que tenía 3 años. El mandamás de la asociación que fiscaliza la disciplina de las dos ruedas en la provincia, comentó que ya piensan en realizar un campeonato con el nombre de Zapata. "Es probable que hagamos un torneo con su nombre, porque se lo merece. Vamos a tratar de conmemorarlo y homenajeralo cada vez que podamos", aseguró.

Destrozado y tratando de contener las lágrimas, Oro expresó: "Todavía no caemos, es algo que no será fácil de superar, la tristeza inunda a todo el ambiente del motociclismo, a todos los que sabemos qué deportista era y qué calidad de persona tenía", comentó. Oro resaltó una y otra vez la personalidad del pibe que se hacía apreciar a donde iba: "Después del accidente se hizo querer mucho más pero antes siempre fue esa persona que contagiaba alegría y tenía esa impronta de ser amigo de todos, de conversar con cualquiera que esté cerca. Siempre era quien brindaba toda su alegría, por eso se nutría de tantos amigos y por eso lo quería tanta gente porque tenía con qué, lo hacía desde muy adentro", aseguró. "Lo vi desde muy chiquito, el movimiento nuestro de la asociación comenzó hace 25 o 26 años y él ahora tenía 23, su papá fue pionero de esta actividad, por eso el Wey mamó esto desde muy chico y fue protagonista a muy corta edad", aseguró. ¿Cómo será el retorno a las competencias sin el Wey? Oro manifestó que será difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el piloto fallecido era entrenador de decenas de pequeños que lo tenían como un ejemplo a seguir: "Vamos a tratar de que sea lo menos difícil posible. No vamos a poder suplantar el piloto y la calidad de deportista que él era, pero vamos a luchar por el motocross que era lo que a él lo apasionaba", contó.