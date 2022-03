Desde mañana comenzarán a jugarse los play off de la Liga Argentina de Vóleibol que tendrá al estadio de UPCN como la sede de la totalidad de los partidos. Por esa instancia jugarán Once Unidos vs. Paracao (15 hs), Policial vs. Obras Voley (17), Ciudad de Buenos Aires vs. Monteros (19) y UPCN vs. River Plate (21).

El club anfitrión anunció que la entrada será gratis para todos los partidos de las series de cuartos de final y semifinales.

La actividad de los play off, que determinarán a los finalistas de la Liga Argentina, estará centrada en el nuevo estadio de UPCN San Juan Voley, ubicado en calle General Acha, en el departamento Rawson.

Que UPCN haya determinado ofrecer la entrada sin costo significa que se jugará a estadio repleto y con el aliento tradicional de la gente sanjuanina. Esto no pasa desde hace dos años, justo desde antes que comenzara la pandemia por el covid-19.

La última ocasión en que pudo acceder público a un partido de Liga Argentina en San Juan fue en 2020, antes de que el torneo se diera por concluido abruptamente debido al avance de la pandemia (en noviembre pasado fue inaugurado el estadio y hubo espectadores, pero esos partidos correspondieron a la Supercopa).

Los equipos que disputarán los cuartos de final del certamen nacional son: Ciudad de Buenos Aires, Policial Voley de Formosa, UPCN de San Juan, Once Unidos de Mar del Plata, Paracao de Paraná (Entre Ríos), Obras Voley de San Juan, River Plate de Buenos Aires y Monteros de Tucumán.

Por esa instancia, las series al mejor de tres encuentros comenzarán mañana, las revanchas se jugarán el sábado y eventuales terceros choques serán el domingo.

Cabe aclarar que los ganadores de cada cruce accederán a semifinales, que se disputarán el martes 29 y jueves 31 de marzo en el mismo escenario sanjuanino, mientras que en caso de requerir un desempate será el 2 de abril.

Quedará entonces la final del torneo que ya en ese caso se jugará en las canchas de los equipos protagonistas.

En ese estadio se jugarán los cuartos de final y semifinales. La entrada es gratuita.