Al director técnico de Talleres, Frank Kudelka, no se lo veía feliz tras la derrota de su equipo a manos del puntero de la Superliga y con lo que se esfumó la ilusión de pelear por el título.



"Al ver mi cara te das cuenta como me siento", dijo el entrenador de la "T" en su análisis inicial.



"Nosotros no jugamos con posesión del balón como acostumbramos. Tuvimos más recuperación que posesión y no es nuestra forma de jugar", analizó Kudelka tras 1-2 sufrido por el Albiazul.



"Nuestra pretensión es generar supremacía en el campo rival y no lo conseguimos", agregó.



Con la derrota, Talleres quedó a nueve puntos del líder Boca, con 18 unidades en juego.



"Esta expectativa de estar a seis puntos de Boca... Era una pretensión... Pero no cambió el objetivo, ni antes ni ahora", siguió el coach, quien tiene claro que el objetivo "lógico" para su formación ahora es meterse entre los cinco primeros para acceder a la próxima Copa Libertadores de América.



"Tenemos seis partidos complicados, debemos mantener el segundo puesto mientras podamos",añadió el técnico de Talleres.