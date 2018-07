Agüero agradeció a todos menos al cuerpo técnico.

El Mundial terminó para la Selección argentina y la mayoría de sus jugadores ya dejaron Bronnitsy y regresaron a sus casas. El "Kun" Agüero, por ejemplo, utilizó Instagram para expresar su agradecimiento y sentimiento por la Selección y agradecerle a todos los que acompañaron el proceso, pero no hizo mención al cuerpo técnico. El "Kun" no se olvidó de nadie. Agradeció a su hijo, familia, compañeros, hinchas, médicos, fisioterapeutas, utileros, cocineros, pero nada para el entrenador y su equipo. ¿Casualidad?



Otro que se despidió y agradeció a través de las redes sociales fue el volante central Ever Banega, quien en su cuenta de Instagram posteó un mensaje para los hinchas y otro para sus compañeros.



"Llegó el momento de agradecerles a todos por el apoyo que nos dieron... a veces no salen las cosas como queremos, pero estoy seguro que el fútbol siempre da revancha y hay que estar preparado para cuando te toque!!! Vivimos momento mágicos... Gracias por llevarnos siempre para adelante en los momentos difíciles!!! Les mando un abrazo grande... Vamos Argentina", escribió el volante del Sevilla.