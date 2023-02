Concretada la llegada a préstamo sin cargo del delantero Miguel Merentiel, procedente de Palmeiras de Brasil, el gran objetivo de Boca es lograr la llegada del defensor Lucas Merolla, de Huracán, antes de que mañana a las 20 cierre el libro de pases en la AFA.



El delantero uruguayo, de 26 años, quien se incorpora a préstamo por un año, sin cargo con una opción de 3 millones de dólares, llegó hoy en horas de la madrugada y esta mañana se hizo la correspondiente revisión médica en un laboratorio del barrio porteño de Barracas.



Formado en las divisiones juveniles de Peñarol, Merentiel inició su carrera profesional en el Tanque Sisley de Montevideo y enseguida pasó a jugar en el ascenso español: estuvo en el Lorca de la segunda división y Valencia B de la tercera categoría, hasta que llegó a Godoy Cruz de Mendoza a principios de 2019. Después se incorporó a Defensa y Justicia, en donde logró la Copa Sudamericana 2020, y el año pasado fue transferido a Palmeiras.



Merentiel será presentado en las próximas horas por Boca Juniors en conferencia de prensa y mañana conocerá a sus nuevos compañeros en la práctica del plantel "xeneize".



En tanto, Boca no se da por vencido para incorporar en este semestre al zaguero Lucas Merolla, a quien el 30 de junio próximo se le vence su contrato con Huracán.



El entrenador Hugo Ibarra solo tiene como zaguero zurdo a Marcos Rojo, quien se recupera de una operación de ligamentos y recién estará a disposición para junio o julio de este año.



Ayer la dirigencia boquense hizo una nueva oferta de 1.200.000 dólares, que incluye la deuda de 500.000 dólares que el "Globo" tiene por Franco Cristaldo, quien recientemente firmó para el Gremio de Brasil. La suma ofrecida no es menor si se tiene en cuenta que es por un jugador que tranquilamente podría llegar libre a mitad de año.



Sin embargo, para Huracán la oferta es "insuficiente", al tiempo que sus dirigentes señalaron que existía interés de un grupo inversor para llevar al defensor "quemero" al Riga Fútbol Club de Letonia.



Merolla rechazó esa posibilidad y quiere ponerse la camiseta azul y oro, tal como lo afirmó Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, en declaraciones realizadas la semana pasada a ESPN.



Un integrante de la secretaría de fútbol boquense se comunicó anoche con el jugador para ofrecerle firmar un precontrato para asegurárselo a mitad de año, pero el futbolista respondió en forma negativa porque su intención es que a Huracán le quede dinero por su salida.



Por este tema el defensor no concentró con sus compañeros para el partido que esta noche Huracán jugará ante Yupanqui, de la Primera C, por los 32avos de la Copa Argentina 2023.



Las próximas horas serán claves, ya que Merolla se reuniría con el presidente de Huracán, David Garzón, para buscar una solución y para que ambos clubes se pongan de acuerdo en lo económico.



En cuanto a las salidas, Nicolás Valentini -quien volvió de su préstamo en Aldosivi- podría ser cedido nuevamente a préstamo, pero esta vez a Tigre.



La posible llegada de Merolla tendrá mucho que ver para que el juvenil de 21 años, de gran actuación la temporada pasada en el equipo de Mar del Plata, vaya sin cargo por un año al conjunto de Victoria.



Mientras, el juvenil Valentín Barco firmará en los próximos días su contrato por un año más: su ficha, que vence el 31 de diciembre de este año, se extenderá así hasta fines de 2024.



El marcador de punta, uno de los futbolistas de mayor futuro de los surgidos en la cantera "xeneize", tuvo una oferta del Getafe de 4 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, que finalmente no fue aceptada por Boca.



Esta mañana, el plantel practicó en el predio de Ezeiza, mientras que para el fin de semana serán bajas por lesión Luis Vázquez, Norberto Briasco y Marcelo Weigandt.



El punta sigue con problemas de pubalgia (fue operado a fin del año pasado), mientras que Briasco y Weigandt tienen lesiones musculares aunque todavía no hubo parte médico al respecto.



Finalmente, el defensor Agustín Sández, quien se hizo estudios en su rodilla derecha, no tendrá problemas para jugar el fin de semana.



Boca volverá a los entrenamientos mañana desde las 17 en la Bombonera, en donde donde realizarán la habitual práctica de fútbol de los jueves.



De no mediar ninguna nueva variante por un tema físico, el único cambio para jugar el domingo a las 19.15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, nuevamente en la Bombonera, sería el ingreso de Frank Fabra por Sández.