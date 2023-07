Insólito lo que se vivió el lunes por la noche en el estadio de UPCN. Es que estaba previsto que comenzara una de las semifinales del torneo Apertura de básquetbol masculino, entre Inca Huasi y Banco Hispano. Pero a la hora de comenzar el juego (21.45 horas) no aparecieron los efectivos policiales que debían brindar la seguridad y que de acuerdo al Ñokaico ya estaban abonados con antelación. Del lado de la Policía se argumentó que no fueron informados de la necesidad de estos adicionales. Por eso, no hubo pelota naranja en el aire el lunes y todo arrancará entre estos equipos recién hoy, también con las 21.45 horas previsto para el arranque del primer choque de la serie al mejor de tres.

El segundo partido será el viernes, en cancha de Banco Hispano, que finalizó cuarto y por eso no tiene ventaja de localía ya que su adversario fue el mejor de la fase inicial. Y en caso de ser necesario, Inca volverá a hacer de anfitrión en la Bombonerita. En tanto, anoche al cierre de la edición, se abría la otra semis. En cancha de Urquiza, las Panteras hacían de local de Ausonia, en duelo entre el segundo y tercero de la fase regular.