También enojado. "El Mellizo" Barros Schelotto se va al camarín tras el final del primer tiempo discutiendo con el árbitro Herrera. Después dijo que las cosas quedan ahí, en la cancha.



En la conferencia de prensa pospartido, al "Mellizo" Guillermo Barros Schelotto se lo vio más tranquilo. Dijo: "Quiero destacar el carácter, el coraje, que tuvieron los jugadores para ir a buscarlo y llegar a empatar el partido". Ya no quería caerle al juez: "No tengo nada que decir del arbitraje, es momento de felicitar a los jugadores que hace dos días estaban arriba de un avión", repitió, poniéndole fin a lo que había pasado adentro de la cancha.



Cuando insistieron por el arbitraje aclaró que "ustedes tienen todas las imágenes para analizarlo. Yo lo que dije se lo dije con respeto. Lo que dije en la cancha queda en la cancha, está claro lo que pasó hoy (por ayer) y lo que pasó en los clásicos anteriores. Ah, que yo sepa el árbitro (por Herrera) no había expulsado a Pavón".



Más adelante se refirió a Centurión, el ex jugador de su equipo que ahora está en Racing y que entró en el complemento. "Centurión es un gran jugador, que tiene nivel de Europa, que tiene su futuro en sus manos. Le deseo lo mejor, ojalá que algún tiempo, en algún futuro, vuelva a Boca".

Objetivos

Barros Schelotto aclaró que "el sueño de Boca es siempre ser campeón de América. Vamos a ver cómo terminamos. Estoy muy cómodo en cuanto a la presión de dirigir a Boca. Yo jugué diez años acá, conozco el mundo Boca".

COUDET, ENOJADO

"Vos, árbitro, sos una vergüenza"

Sacado. Así se fue el "Chacho" Coudet del Cilindro.

Enojado, muy enojado, el técnico de Racing, Eduardo "Chacho" Coudet, estalló en ira cuando lo expulsaron minutos después del empate de Boca. Es que le dieron un córner al Xeneize que podía llegar a dar vuelta el resultado. Ahí explotó Coudet: como esos hinchas que invaden, se metió adentro de la cancha para protestar, a los gritos. Obvio, el juez Herrera lo echó, y ahí fue peor todavía. Sacado al mismo estilo que cuando perdió con graves fallos la final de la Copa Argentina 2015 cuando dirigía a Central, Coudet empezó a los gritos cuando se iba. "Lo tuyo, vergonzoso. Vos, árbitro, sos una vergüenza", le tiró a Herrera. Y también le hizo el gesto de miedo y la camiseta de Boca, dejando en claro que para él le tienen temor.