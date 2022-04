Sólo quedó pendiente ese paso en la Primera División en la extensa carrera de Luis Carbajal. Pasó por todas las categorías en San Juan y en el país defendiendo camisetas como las de Del Bono, Desamparados, San Martín, Central Córdoba de Santiago del Estero. Jugó la B local, la primera, regionales, federal y hasta B Nacional. Sabe de lo que se trata y a los 42 años, cuando muchos ya ven el retiro más que cercano, el Luchi siente que ese fuego sagrado no se apagó y redobla la apuesta en la previa de la final de la edición 55 de la Copa de Clubes Campeones ante Atlético Unión. Carbajal viene de ser campeón en la última edición con la camiseta de Instituto La Laja y ahora va por su segunda copa con San Miguel, defendiendo el prestigio del fútbol albardonero.

"Es un momento más que lindo. Para mi que estoy ya en los 42 años, todo se disfruta diferente. Pero el retiro, dejar de jugar ni se me cruza. El cuerpo responde, nunca me desgarré en toda mi carrera y me siento pleno. Para uno en particular y para todo el grupo es volver a sentirnos vigentes. Demostrar que estamos más vivos que nunca y que aún podemos hacer algo. Ese es el plus de esta Copa que es especial, distinta y diferente a cualquier otro torneo. Uno que llegó a jugar a una liga departamental ve cómo los dirigentes hacen un esfuerzo tremendo para poder competir y este premio de la Copa es el orgullo por el que tanto se matan todo el año. Por eso no es un partido más y para nosotros, el privilegio es jugarla y tratar de ganarla. Ya lo viví con La Laja".

Ya metido en lo que será el partido final ante Unión, al Luchi se le ilumina la cara cuando habla del poderío y las cualidades del rival: "Es uno de los grandes de San Juan y motiva muchísimo enfrentarlo. La Copa ganó en competitividad con la presencia de un equipo como Unión pero tenemos mucha confianza en poder conseguir algo lindo. Ellos tienen muy buen plantel, trabajan muy bien pero nosotros tenemos lo nuestro", cerró.

Finales del Senior

A partir de las 18 en el Estadio del Bicentenario, será momento de finales anticipadas para lo que será la gran cita del domingo. Es que hoy se coronarán los campeones de la Edición Senior del torneo con la disputa de los tres partidos en categorías Sumer Maxi, Maxi y Veteranos. En primer turno, Sportivo Peñarol y Atlético Chacabuco definirán la categoría más grande que es la Super Maxi, mientras que luego Villa Ibañez de Ullum se enfrentará a Atlético Benjamín Matienzo de 25 de Mayo en la categoría Maxi y finalmente, en la Veteranos, Cúpulas Viajeras -actual campeón- defenderá su corona ante el Atlético Colón de Caucete.

En tanto que en la Copa de Campeones Femenina y después de varios idas y vueltas desde la organización específica de esta primera edición del certamen, hoy será momento de semifinales. A partir de las 16,30 en el partido de ida, en Caucete, Independencia recibirá a Sportivo Iglesia mientras que en Jáchal, Argentinos de La Florida recibirá a Sportivo Racing.

Las cauceteras de Independencia dejaron en el camino a Juventud por penales, mientras que Las Funebreras iglesianas liquidaron a San Cayetano goleándolo 5-0. En tanto que Florida le ganó a del CArril y Racing venció a Deportivo Zonda para meterse en las semifinales. Las revanchas están previstas para el sábado 9 en Iglesia y en Jáchal, respectivamente.

Operativo especial para la final

Será un domingo de fiesta para el fútbol de todo San Juan y desde la Federación Sanjuanina recibieron con gran satisfacción la reunión que mantuvieron los presidentes de los clubes finalistas de la edición 55 del torneo. De esa cumbre salieron los detalles organizativos, incluyendo la designación del árbitro para el partido decisivo que será Sebastián Fernández, pero además se conocieron los detalles de distribución de los hinchas, precios, accesos y demás. El precio de la General será de 500 pesos, mientras que para las Plateas será de 800 y estarán a la venta en las boleterías del estadio desde las 13. En cuanto a las ubicaciones, la Popular Sur estará destinada a los simpatizantes de Unión que accederán al estadio del Bicentenario por la Calle 7, mientras que la Popular Norte será para San Miguel de Albardón que tendrán acceso por Calle 6. En Plateas, la Plata Baja Sur será para Unión y la Platea Baja Norte será de los albardoneros.