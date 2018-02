Ángel Di María contó en Líbero que el plantel de la Selección Argentina sufre las críticas y las cargadas que se generan en las redes sociales, pero también reconoció que ir al psicólogo le sirvió para prestarles menos atención.

"Las cargadas y los memes a los jugadores de la selección nos duelen muchísimo. A mí me ayudó mucho el psicólogo, gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso", expresó el volante del PSG en TyC Sports.

Además, se refirió a lo que le pide Jorge Sampaoli y las diferentes posiciones en las que lo utilizó. “Siempre busca que pueda estar cerca de Leo (por Lionel Messi) para que lo ayude en las paredes y en profundidad”, afirmó.

El futbolista de Paris Saint Germain también destacó sus preferencias en el terreno de juego. “En el club me gusta más jugar por derecha, porque puedo frenar y calmarme un poco. Incluso tengo la chance de hacer más pases gol. Me gusta más asistir que convertir”, manifestó.

Con respecto a la Selección, el ex Rosario Central opta por el otro lado. “Prefiero hacerlo por izquierda, ya que si no le quito espacio a Leo. Es su posición y su forma natural. La idea no es chocarlo ni molestarlo. Contra Ecuador nos salió muy bien”, sentenció.