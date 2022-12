No se va. Ángel Di María seguirá jugando con la camiseta de la Selección argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo desea Lionel Messi. Si bien no sabe cuántos partidos disputará de cara a futuro, lo cierto es que el Fideo estaría disponible para lo que sea el próximo año: amistosos, Eliminatorias Sudamericanas o hasta por qué no la Copa América 2024.



De ser así, atrás quedará el emotivo mensaje en sus redes sociales, después de la goleada ante Venezuela (3-0) en La Bombonera, en el que remarcó la posibilidad de que ese haya sido su último partido con la celeste y blanca en el país.



El motivo principal tenía que ver con darle espacio a las nuevas generaciones, por más que sus buenos rendimientos le permitan seguir con su carrera al máximo nivel en Europa.



Pero lo concreto es que una vez más los hinchas seguirán viendo al rosarino con la ropa de la Selección argentina para disfrutar de semejante logro por todos los rincones del país.



En cuanto a lo que se viene, la Scaloneta volverá a jugar entre el 21 y 28 de marzo, que es la primera fecha FIFA post Copa del Mundo.

Guerra de firmas

Luego de que más de 200 mil hinchas franceses firmaran una petición en la que le exigen a la FIFA que se repita la final del Mundial Qatar 2022, que ganó la selección albiceleste, estalló el enfrentamiento: argumentan que la actuación del árbitro no fue correcta y piden volver a jugar el partido, algo que, naturalmente, no va a ocurrir; hubo contraataque argentino. Es que en la web change.org ahora juntan firmas para que "Francia deje de llorar". Y en pocas horas hubo más de 75 mil argentinos que apoyaron la movida.