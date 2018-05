El rosarino Ángel Di María, integrante del seleccionado argentino que jugará el Mundial de Rusia 2018, puso en duda su continuidad en el PSG francés para la próxima temporada.

"El fútbol es muy extraño. Estoy contento en el PSG, pero el club necesita traer jugadores y es sabido que para eso deberá vender a otros", analizó el rosarino de 30 años, en una entrevista que concedió al semanario francés France Football, según consignó la agencia de noticias EFE.

Di María inició su carrera en Rosario Central y luego jugó para Benfica, Real Madrid, Manchester United y finalmente el PSG, donde se consagró campeón de la liga francesa, pero no pudo superar los octavos de final de la Champions League, el objetivo del club para la temporada.

"Todos queríamos ganar la Champions, como también la Liga y la Copa de Francia. Solo nosotros sabemos lo que se siente", comentó el argentino, titular en el seleccionado que dirige Jorge Sampaoli.

Di María admitió finalmente que se molestó mucho cuando el entrenador del PSG, el español Unai Emery, no lo incluyó en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid, que su equipo perdió por 3-1: "Estaba muy decepcionado por no estar en el once, en primer lugar porque atravesaba por un buen momento. Estaba caliente porque tenía la sensación de que debería haber jugado, o al menos haber entrado en algún momento, pero no tuve la oportunidad".