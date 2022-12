El delantero Ángel Di María y el mediocampista Rodrigo De Paul avanzaron este domingo en su recuperación física para quedar a disposición del director técnico, Lionel Scaloni, de cara a la semifinal del próximo martes frente a Croacia en el Mundial Qatar 2022.



Di María se entrenó a la par del grupo en una sesión cerrada para la prensa que se realizó en la Universidad de Qatar, lo que representó un buen indicio acerca de su evolución.



De Paul, por su parte, realizó un trabajo diferenciado pero por razones preventivas ya que el cuerpo técnico no quiere exigirlo después del esfuerzo realizado en el partido del viernes ante Países Bajos, al que llegó con una molestia muscular.



En el primer caso, el entrenador tomó como una buena noticia la respuesta del atacante de la Juventus, quien salió del equipo por una contractura en el cuádriceps sufrida el 30 de noviembre pasado ante Polonia en la última fecha de la primera ronda.



El rosarino no fue tenido en cuenta para el compromiso ante Australia en los octavos de final y solo participó en los 10 minutos finales de la prórroga ante el seleccionado neerlandés.



Si bien lo hizo en buena forma, Scaloni aceptó luego que Di María no estaba en plenitud para una exigencia mayor, por lo que el sábado volvió a entrenarse de manera especial junto con el mediocampista Alejandro "Papu" Gómez, afectado por un leve esguince de tobillo.



Di María respondió hoy de buena forma a una tarea de mayor intensidad y se perfila como una de las alternativas para el DT al momento de conformar la alineación inicial.



Del mismo modo que De Paul, que será cuidado hasta las horas previas al enfrentamiento con el seleccionado balcánico, tras haber jugado 65 minutos en buen nivel en el encuentro de cuartos de final.



El futbolista de Atlético de Madrid preocupó por una molestia que sintió a 48 horas de ese partido pero se mantuvo en el equipo en base a un programa físico controlado para favorecer su recuperación, por lo que se estima que volverá a integrar la formación titular.



Scaloni conoce de antemano que no podrá contar con dos futbolistas por suspensión: los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Nahuel Molina, autor del primer gol ante Países Bajos, seguirá en la banda derecha y en la opuesta ingresará Nicolás Tagliafico.



El eventual regreso de Di María podría modificar el dibujo táctico del equipo, que el viernes empleó un 5-3-2 con Lisandro Martínez como marcador central junto a Cristian Romero y Nicolás Otamendi.



Con el jugador de Juventus adentro, la formación pasaría al 4-3-3 utilizado en los cuatro primeros partidos, aunque por las características del rival, el DT analizará la posible inclusión de un cuarto mediocampista.



De esa manera, contrarrestaría al mediocampo croata compuesto por Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, que se caracteriza por su buen manejo de balón.



Si se inclina por esa opción, de poblar la zona media, quien tiene más posibilidades de ingresar es Leandro Paredes, quien perdió su lugar en la formación inicial después de la derrota con Arabia Saudita en el debut.



Scaloni esperará al último entrenamiento de mañana y definirá el equipo recién el mismo día del partido, como sucedió en todas la presentaciones de la Copa del Mundo en Qatar.



Las dos opciones mayores posibilidades son las siguientes: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (5-3-2).



O bien Martínez; Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Mac Allister; Messi y Julián Álvarez (4-4-2).



Argentina y Croacia se enfrentarán esta martes a las 16.00 en el Estadio Lusail con arbitraje del italiano Daniel Orsato, el mismo que arbitró en el segundo partido del Mundial ante México.