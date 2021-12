Alentado por el público sanjuanino, que desde el costado de la ruta lo alentó como es típico en las competencias de ciclismo, el expiloto de automovilismo Marcos Di Palma llegó en bicicleta a San Juan como una forma de homenajear a Guillermo Ortelli, que hoy le bajará el telón a su extensa carrera deportiva.

Unió Salto, ciudad natal del "Guillote", con el circuito San Juan Villicum. Lógicamente que lo hizo en etapas, realizó varios kilómetros por día y descansó en su motorhome, que ploteó especialmente para esta ocasión con la leyenda "Gracias Guille por tantas alegrías" y con imágenes de los triunfos más resonantes del piloto que hoy le dirá adiós a la actividad.

Lo cierto es que ayer, en la nublada y fresca mañana sanjuanina, Marquitos llegó a Albardón. Fue alentado por los sanjuaninos que se cruzó y también los automovilistas le tocaban bocina al afamado expiloto. "Son duras las subidas en San Juan. Estoy contento de pedalear en una de las provincias que más le gusta la bicicleta. San Juan es la número uno del pedaleo", aseguró Di Palma apenas llegado a El Villicum. "Guillermo me acompañó algunos kilómetros, me quedé asombrado. Estoy contento de que me haya acompañado en parte de la travesía", agregó.

Di Palma llegó con el maillot del UEA Team Emirates, indumentaria que le obsequió Maximiliano Richeze. "Es mi amigo Maxi, me dijo que si hubiese estado en San Juan venía", comentó y aseguró que volverá para la Vuelta Internacional a San Juan, del 30 de enero próximo. "Voy a venir, tengo muchos amigos y vendré para ver la Vuelta", expresó.

El expiloto hizo más de 900 km homenajeando al "Guillote", que se despedirá hoy.