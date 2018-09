Un capítulo más de esa película digna de Hollywood que es la vida de Juan Martín Del Potro. Transitando un presente impensado hace apenas tres años cuando la palabra retiro se le puso en la cabeza como el paso a seguir y así colgar para siempre la raqueta de tenis. Las lesiones en sus débiles muñecas, que incluyeron cuatro operaciones, lo tuvieron realmente en jaque. "En 2015 fue el peor momento: no le encontraba la vuelta para hacer lo que tanto me gustaba", describió el viernes post victoria sobre el mejor del mundo en la actualidad, Rafael Nadal, que lo depositó en el choque de hoy por el título en su torneo favorito: el US Open. A las 17 horas (por ESPN), en el estadio más grande de tenis del planeta como es el Arthur Ashe repleto con 23.700 espectadores, incluyendo los amigos "revoltosos' de su amada Tandil, buscará su segundo Grand Slam. Repetir lo obtenido en el 2009 cuando era un gran proyecto que se hacía realidad venciendo en aquella épica final a Roger Federer. Hoy, a sus 29 años y habiendo sorteado muchos golpes en su carrera, se ganó esta nueva chance. No será fácil ya que enfrente estará un ex número uno del mundo como Novak Djokovic, otro tenista que transita un "renacer' tremendo luego de su operación en el codo derecho. Es más, si Delpo pierde será el serbio desde mañana el nuevo número tres del mundo, relegandolo al cuarto escalón del ránking ATP. Aunque si el argentino se impone quedará a solo 120 puntos de desbancar a Federer. Lejos, por ahora, se encuentra el uno de Nadal jaqueado ahora por un nuevo problema en su rodilla derecha.



Del Potro tuvo un andar demoledor en este US Open: solo jugó más de tres sets en cuartos de final con el gigante local John Isner. En el resto, siempre se impuso 3-0 e incluso ante Nadal disputó apenas un par de sets antes de abandonar el mallorquín. El tema físico no será un factor negativo. Por el contrario, puede ser una diferencia a favor ante un Nole con más desgaste previo, más allá que en semis mostró un nivel exquisito ante Kei Nishikori y lo despachó en sets corridos.



"Ahora estoy más grande: no esperaba jugar otra final acá". Juan Martín, con una cuenta bancaria que seguramente ronda los 100 millones de dólares, volvió al circuito con la única premisa de "ser feliz en una cancha de tenis'. Pero su jerarquía y sin dudas la madurez que capturó en sus momentos más duros lo pusieron como el tres del planeta, algo que solo consiguieron Vilas, Coria y Nalbandian (Sabatini en las damas).



"Siempre fue un top five para los ojos de todos, incluso cuando su ranking bajó", lo elogió Djokovic en la previa al choque por el título, cuyo ganador embolsará 3,8 millones de dólares, el premio más grande en la historia de este deporte. Falta una batalla más para Delpo, sabiendo que la recompensa va mucho más allá de los siempre tan anhelados billetes verdes...





>Cifra

2.000

Los puntos que sumará en el ranking ATP el campeón del US Open. Mientras que el derrotado se quedará con los 1.200 que ya tiene asegurados.

"Una final es algo distinto a todo: se juega de otra manera y gana el que menos errores tiene". Juan Martín Del Potro

>Inédito

Se definió ayer el US Open en la rama femenina y por primera vez una tenista japonesa se quedó con la gloria. Naomi Oscaka superó por 6-2 y 6-4 a la local Serena Williams, quien tuvo varias discusiones con la jueza principal.