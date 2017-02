Representantes del Comité de Regularización de AFA, la Primera División y el Ascenso se reunirán hoy, con emisarios de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para tratar el acuerdo político alcanzado para la vuelta de los torneos en Argentina a partir de marzo próximo.



El tema más importante a definir está relacionado con la composición de la Asamblea de Representantes prevista en el nuevo estatuto, que será votado el viernes próximo en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en la localidad de Ezeiza.



Los directivos de la AFA resolvieron el pasado lunes 6 que ese cuerpo tendrá 22 representantes de Primera, 21 del Ascenso y Ligas del Interior y tres de grupos de interés del fútbol, pero el último jueves la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) recomendó otra composición (22-19-6) mediante una nota enviada a la sede a la AFA.



Además, el organismo rector del fútbol mundial no aceptó que la fecha de las próximas elecciones sea el próximo 16 de marzo, como se acordó en la misma reunión dirigencial del hotel Emperador, debido a que ese plazo no respeta el mínimo de 45 días entre la convocatoria, que será formalizada este viernes, y el acto eleccionario.



Desde la FIFA insistieron que los comicios deben realizarse en abril para que los aspirantes a la presidencia puedan ser evaluados por el Comité de Ética.



Las divergencias en torno a estos aspectos, especialmente sobre la constitución de la Asamblea, que implica la relación de fuerzas en términos políticos, provocaron rumores de un nuevo retroceso en la crisis de AFA, lo que traería aparejado la postergación de la vuelta del fútbol.



Sin embargo, un día después de la notificación, el presidente de Barracas Central y principal referente del Ascenso, Claudio ‘Chiqui‘ Tapia, confió en que la pelota volverá a rodar el 3 de marzo porque ‘existe un compromiso de los dirigentes del fútbol y los funcionarios de Fútbol para Todos‘ para tal fin y que ello primará sobre el pedido de la FIFA.

Russo apuesta fuerte por Tapia





El titular de Lanús, Nicolás Russo, aseguró ayer que ‘el próximo presidente de AFA deberá tener una buena relación con el Gobierno‘ y que ve a Claudio ‘Chiqui‘ Tapia, del Ascenso Unido, como al único candidato factible a quedarse con ese cargo.



‘No veo otro candidato que no sea Tapia, es el único que demostró interés. Si el nuevo presidente no tiene una buena relación con el Gobierno, va a ser difícil manejar la AFA‘, dijo el dirigente por Radio 10.



Y agregó: ‘Los estatutos de AFA no estaban bien. Otro Grondona no va a haber, él bajaba una línea y conducía. El problema de la AFA es político no económico y con un buen liderazgo se soluciona‘.