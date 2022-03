UPCN cayó con Ciudad de Buenos Aires 3-1 (20-25, 25-21, 22-20 y 18-25) y la UVT lo hizo con River 3-0 (23-25, 23-25 y 21-23) en los partidos que jugaron ayer, dos de los tres equipos sanjuaninos que participan de la Liga Argentina de Vóleibol, cuya cuarto, y último, tour de la fase regular se desarrolla en Mar del Plata.

La antepenúltima jornada de este segmento del certamen, el que decidirá quienes serán los ocho primeros de la tabla para los partidos de play off, fue nefasta, no sólo en los resultados, sino también en las consecuencias de ellos, porque los dos conjuntos que perdieron ayer, y Obras Sanitarias, que tuvo fecha libre, cedieron chances en sus expectativas. Al caer con River, y con la victoria de Monteros 3-2 sobre Gigantes, la UVT prácticamente se despidió de sus posibilidades de pasar a la siguiente ronda. En tanto que UPCN, quedó con la misma cantidad de puntos que Once Unidos -que tiene un partido menos y jugaba anoche al cierre de esta edición con Policial-, por lo que descendió del tercer al cuarto puesto de la clasificación. La situación de Obras Sanitarias, que había iniciado este último tramo de la competencia en el quinto puesto bajó al séptimo lugar, y deberá sacar, al menos un punto en los encuentros que le restan para asegurarse un lugar, porque de esa manera dejaría fuera de toda chance a Defensores de Banfield, que está noveno a seis unidades.

En los otros partidos, Paracao venció a Defensores de Banfield por 3-0 (25-16, 28-26 y 25-21) y Monteros 3-2 a Gigantes del Sur (20-25, 21-25, 25-23, 25-16 y 15-11).

Hoy habrá jornada de descanso y las dos últimas fechas se desarrollarán entre miércoles y jueves. Mañana jugarán: 11.00 Defensores de Banfield vs. Gigantes; 14.00 River vs. Monteros; 16.00 UPCN vs. UVT; 18.00 Obras Sanitarias vs. Policial; 21.00 Once Unidos vs. Ciudad Voley.

Los sanjuaninos volverán a jugar el jueves: UPCN vs. Monteros; UVT vs. Once Unidos y Obras vs. Ciudad.