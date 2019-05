Elogios. Los que recibió Messi en distintos países europeos.

El diario inglés The Guardian tituló ayer en su portada "de otro planeta" en alusión al astro rosarino Lionel Messi, autor de dos goles de notable factura en la victoria de Barcelona sobre Liverpool por 3-0 en las semifinales de la Liga de Campeones.



El título va junto a una imagen de Messi, genio y figura en el triunfo que deja al Barcelona muy cerca de la final de la Champions League. Por su parte otro periódico inglés The Mirror Sport tituló "Con el genio de Messi" el comentario del partido, mientras que The Daily Telegraph en su sección deportiva puso en tapa al capitán del Barcelona y el título fue "Maestro Messi".



El resto de los diarios deportivos europeos dedicó sus portadas a Messi, quien además con los dos goles que anotó llegó a los 600 tantos con la camiseta de club catalán.



"Messi destroza al Liverpool" fue el título de Marca, mientras que el catalán Mundo Deportivo eligió "Paso de gigante con un Messi épico, el Barcelona consigue un resultado óptimo en la Champions".



El diario Sport, también catalán, ocupa toda su portada con la foto de Messi abrazado por el uruguayo Luis Suarez y titula:"¡Delirio!.



Por último, el diario deportivo de Francia L"Equipe puso a Messi en su portada y el título "Diabólico".