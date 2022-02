Esas largas jornadas bajo el sol, cosechando uvas, aceitunas o cualquier fruta de estación. Esas tardes cuando salían a vender tabletas de arrope. Y también el recuerdo latente de Sonia, la mamá de ambos fallecida hace dos años. Todas esas postales se vendrán a la memoria el domingo a los hermanos Enzo y Jairo Díaz, jugadores de Atlético Alianza, cuando salgan a jugar la final por el ascenso al Federal "A" ante Atlético Paraná.

Todo eso estará en juego en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto cuando se dispute la final del Torneo Regional Amateur que tendrá, en 90 minutos, el premio al sacrificio de los hermanos oriundos del departamento San Martín. Jairo es el dueño de los tres palos del finalista sanjuanino, mientras que Enzo intentará ganarse un lugar entre los titulares y sino aportará lo propio desde donde le toque. A ambos les corre la sangre lechuza por las venas porque se iniciaron futbolísticamente en el club de Santa Lucía.

Los hermanos Díaz cuentan que comenzaron de grandes su camino en el fútbol. Jairo comenzó a los 12 años, y al año siguiente se sumó Enzo. Es que la situación económica de la familia no alcanzaba para poder mandarlos a un club. Jairo recuerda con orgullo que desde chicos salían a cosechar junto a su papá Mario y con eso además de juntar para entrenar, también se compraban las cosas para la escuela. "Siempre hemos sido muy unidos. Tuvimos una infancia bastante pesadita, la situación económica de mi familia era difícil y eso nos complicaba poder venir a entrenar acá, en ese sentido sufrimos mucho. Nosotros trabajábamos para poder cumplir nuestro sueño que era ser jugadores de fútbol. Salíamos a cosechar desde chicos para poder entrenar", comenta Jairo y Enzo agrega: "No teníamos otra alternativa. Mis viejos se sacrificaban, trabajaban y no les alcanzaba. Y a nosotros nos gustaba cosechar. Además, mi abuela hacía tabletas de arrope, nosotros salíamos a venderlas para ayudarla a ella, pero también nos daba parte de la ganancia y eso nos permitía seguir viniendo a entrenar", agrega el menor de los cuatro Díaz (Ezequiel -30- y Leonardo -31-, son los mayores).

Ese sacrificio y todo el detrás de escena que no se ve y que solo ellos saben, se pondrá en juego en 90 minutos. Por eso, los dos saben que será una chance única para tener el premio a todo lo que lucharon por ese sueño. "Nos jugamos mucho en esta final. Nos jugamos nuestros sueños de cuando éramos niños, pero también más de un año de trabajo, no caemos lo que estamos jugando. El año pasado nos quedamos en la puerta y ésta es una linda revancha", valoró el arquero. El volante, agregó: "Sería un sueño y algo histórico para nosotros que venimos compartiendo eso, pero también para el club de donde salimos, el club que nos brindó posibilidades para jugar y nos abrió las puertas. Alianza hace más de 20 años que no juega en esa categoría y después de tanto tiempo que nosotros tengamos la oportunidad de devolverle eso, nos llena de orgullo y nos motiva a no dejar pasar esa oportunidad", expresó.

El partido del domingo además será una revancha para los dos. Para Jairo porque será una buena chance de saldar heridas por esa eliminación con FADEP y para Enzo, porque perdió la final por el ascenso jugando para Boxing de Río Gallegos. "Lo más importante es que tenemos la chance de dejar nuestro apellido plasmado en la historia del club. Ojalá se nos de", expresó Jairo que al igual que su hermano menor, sueña con bañarse de gloria el domingo en Río Cuarto.

La final en el "Centenario" por pantalla gigante



Se viven días intensos en Santa Lucía. Con la decisión del Consejo Federal de impedir la asistencia de público en las cuatro finales por los ascensos, la dirigencia de Atlético Alianza se movió rápido y decidió que el domingo instalará una pantalla gigante para transmitir la final entre Alianza-Paraná. Además, ambos clubes apelaron a la decisión tomada por las autoridades de la AFA y solicitaron que al menos que se extienda el cupo de público permitido (100 personas). Ayer el plantel retornó a los entrenamientos después de tener jornada libre el martes, en tanto que hoy la práctica nuevamente será en horario vespertino y la agenda marca que mañana la práctica será después que termine el partido que, por Copa de Campeones, Alianza disputará ante Atlético San Martín. En esa práctica, Luis Pallaroni definirá el equipo y posterior a eso y a la cena que mantendrán en un restaurant capitalino emprenderán el viaje hacia Río Cuarto.