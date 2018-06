Preocupado. Horacio Díaz aspira a ser presidente del club de sus amores, pero antes la institución debe ordenarse para llamar a elecciones.

Atlético Trinidad no atraviesa el mejor presente desde lo institucional. Mientras espera regularizar su situación para poder llamar a elecciones, ya hay quienes van adelantando su candidatura. Horacio Díaz, presidente de la Agrupación "10 de marzo", planea presentarse como presidente del club, aunque claro, cuando el club pueda realizar la Asamblea. Es que las elecciones debían realizarse en diciembre del año pasado, pero pidieron prórroga y como todavía no se presentan los edictos, no hay fecha confirmada para su realización.



"Nosotros queremos orden, que alguien se haga cargo. El club hoy está acéfalo de dirigentes porque el presidente Jorge Bustos pidió licencia por problemas personales y hay cierta tirantez con el Secretario Herrera, en el medio quedamos nosotros que con la Agrupación ponemos plata de nuestro bolsillo para pagar sueldos y demás, queremos que arreglen las cosas y que podamos tener elecciones", contó Díaz.



Por lo pronto, él con los suyos continuará trabajando por el club de sus amores hasta que por fin se realicen las elecciones.