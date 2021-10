Llegó a Desamparados a mitad de torneo. Dice que no todo fue color de rosas hasta ganarse la titularidad en el arco. En los últimos encuentros Federico Díaz se convirtió en uno de los pilares en los que se basa el presente de Sportivo que el domingo jugará una final en San Luis pensando en la clasificación a la Segunda Fase del Federal "A".

El oriundo de Lomas de Zamora, fue clave para sostener la victoria ante Sansinena, pero ya venía siendo figura también en los encuentros anteriores en la remontada del Víbora: "Estoy muy feliz, sabíamos que una vez que cortáramos la racha todas serían finales, el equipo las jugó como tal y se está reflejando en los resultados", comentó. El arquero resaltó las virtudes del plantel que de los últimos seis partidos, ganó cinco. "Hoy se está notando que tenemos un grupo humano muy bueno, con referentes que son muy buenas personas y que tiran para adelante. En el medio de la racha adversa salieron a flor de piel esas virtudes y fue fundamental", contó.

Díaz tiene 29 años. Se inició a los 4 en la baby fútbol de Los Andes, en su Lomas natal, y si bien tuvo paso por San Lorenzo, llegó a Desamparados a préstamo a mitad de torneo. Se ganó la titularidad y pronto se convirtió en figura. "Venía de un semestre no muy bueno porque no estaba jugando, en la primera fecha tuve una desgracia y después cuando volví estuve como suplente. Yo conocía a Desamparados pero no conocía San Juan, no sabía que era una provincia tan linda. Vine buscando continuidad y por suerte se me dio", expresó y siguió: "No arrancó todo color de rosas, debuté contra Bolívar (fue derrota 4-0), estuve un par de partidos afuera pero estaba entrenando porque sabía que en algún momento iba a tener la chance y la iba a aprovechar".

Ahora se viene Juventud Unida y la obligación será ganar. Para Fede la fe está intacta y así lo reflejó: "¿Para qué está Desamparados? Para jugar una final más el domingo, será durísimo pero la ilusión está. Ojalá se de el resultado que deseamos y llegar al Reducido como llegamos en levantada, que todavía nos quede lejos el techo", cerró.

Monzón, el árbitro

El Federal "A" llegará a su fin y en el choque que disputará Juventud Unida ante Desamparados el domingo a las 17, el árbitro será el cordobés Gastón Monzón Brizuela. En tanto que Huracán Las Heras ante Ferro de Pico tendrá como juez al sanjuanino Pablo Núñez, el otro encuentro determinante será Camioneros ante Villa Mitre que jugarán con arbitraje de Nahuel Viñas (Alcorta). Peñarol jugará a las 16.30 ante Estudiantes de San Luis con Jonatan Correa como árbitro.