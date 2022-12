Como es norma de FIFA en el día previo a cada partido del Mundial, el entrenador y un jugador por equipo tomarán contacto con los medios en conferencia de prensa y desde la Selección Argentina decidieron que este sábado, en la antesala de la gran final contra Francia, el que hable antes de Lionel Scaloni sea Emiliano Martínez.

El detalle de su elección tiene un tinte cabulero: el arquero de la Selección fue quien habló también en la conferencia previa a los últimos dos títulos argentinos: la Copa América de Brasil y la Finalissima contra Italia, en Wembley.

Qué hace falta para ganarle a Francia

"La necesidad de ganar te puede jugar en contra, hay que tener la cabeza fría. Jugar como venimos jugando, tener el control del partido. Saber que estamos jugando solo un partido, es lo más difícil, pero a la vez es la final del Mundo".

Martínez y el exitismo por el resultado

"Normal, yo soy un pibe muy normal, no se me van los humos cuando las cosas van bien y no me hundo cuando me va mal. Mi familia y amigos me ponen en mi lugar. Si hay 50 chicos y se quieren sacar una foto me quedo una hora o dos".

Cómo vivió el último partido ante Francia en Rusia 2018

"En Rusia estaba comiendo asado con mis amigos en la Argentina. Lo viví como todos los mundiales, he llorado, lo he vivido como hincha como lo viven ahora. Yo soy uno más como uno de ellos. El argentino es muy pasional y por eso lo vivimos como ellos.

Dibu, sobre los comentarios de Francia sobre su fútbol

"Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan".

Dibu y su estudio sobre los delanteros rivales

"Es el trabajo que hacemos, tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento. El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar".

Dibu, sobre su arenga en el túnel.

"Nosotros nos hablamos siempre, se escucha tan claro, tenes que tener cuidado con lo que decís, estás con la adrenalina y no pensás mucho"

Sobre su lucha para llegar

"Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, yo soy un luchador, desde los 12 que me fui a Independiente y a los 17 me fui al Arsenal. En Argentina no me conocían como yo quería, necesitaba ayudar a mi familia y me fui. Hoy en día tener a toda la Argentina ayudándome a defender el arco es emocionante, pero soy muy frío en ese momento".

Cómo lo ve a Leo Messi

"Lo veo feliz, como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América de lo mejor que vi en mi vida. En este mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo".

Emi Martínez y la experiencia de la final en el Maracaná

"En Brasil los favoritos era Brasil y hoy lo dicen de Francia", aseguró. Luego habló sobre defender con cuatro o cinco es lo mismo. "Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor".

Cómo ven a Francia en la previa del Mundial

"Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos, es el campeón mundial no es solo un jugador. Es una gran selección, tenemos los recaudos. Sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego".

Las imágenes del amor de la gente en el mundo

"Están cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales. En la entrada en calor te sentís local, como si estuvieras jugando en Argentina".

Emiliano Martínez y sus sensaciones en la previa de la final

"Es una locura, arrancamos perdiendo con Arabia y fue un balde de agua fría para todos. Fuimos mejorando, fue un camino difícil. Pero nosotros dijimos después de Arabia que ibamos a dejar todo por jugar una final del Mundo".