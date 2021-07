Emiliano "Dibu" Martínez fue uno de los héroes que se consagraron campeones de la Copa América en Brasil oon la Selección Argentina. Durante estas últimas semanas, se fueron conociendo diferentes detalles de los partidos que fueron disputando durante la competencia. Una de las últimas confesiones del arquero fue porqué habló durante los penales ante Colombia, previo al pase a la final.

Martínez continúa disfrutando uno de los mejores momentos que le regaló el fútbol y en una entrevista con ESPN confesó que Inglaterra intentó convercerlo para que forme parte de su seleccionado. "Siempre voy a estar agradecido a todos los clubes en los que confiaron en mí. Yo soy más argentino que nunca. En algún momento hubo algunos llamados para que juegue en la selección inglesa, pero yo me siento muy argentino... Por suerte pudimos ser campeones de América, y fue un sueño colaborar para que Messi gane el título", explicó.

Respecto a la final, "Dibu" relató: "No pudo ser mejor. Los que me conocen y me vieron desde abajo, saben que no fueron 20 partidos para llegar a la Selección. Fueron 12 años en Europa soñando con ganar un título con la Argentina, porque ese era mi verdadero anhelo". Y, agregó: "Entre un campeonato con la Selección y la Champions, elegía siempre a la Argentina. Siempre voy a estar agradecido a los que confiaron en mí desde el primer momento. Y los que no lo hicieron, que paguen el cable para que sepan dónde juego".