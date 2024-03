Emiliano Martínez nunca se pone el cassette. Con espalda y títulos de sobra para hablar desde el arco de la selección argentina, el Dibu repasó algunas perlitas inéditas de la conquista en Qatar y también se fijó en los próximos objetivos de la Scaloneta, con la Copa América de Estados Unidos como principal zanahoria a seguir.

Respecto a su relación con Franco Armani, a quien le ganó el puesto en la Copa América de 2021 en la que no soltó más la valla albiceleste, reveló en DSports: “Me dijo unas palabras después del Mundial que hoy en día me las acuerdo. Me agarró solas y me dijo ‘yo no le digo esto a nadie, te lo merecés por lo buen pibe que sos’. Casi me hizo llorar. Son pibes que la verdad que todo lo que ganamos fue gracias a ellos. A la energía entrenando”.

Sobre su convivencia con el golero de River y el resto de los argentinos, ahondó: “Franco jugó un partido de Copa América y yo estuve contento. El arquero es egoísta, yo quiero atajar y mantener la valla en cero, pero si mañana le toca atajar a Walter (Benítez) no quiero que le metan goles. Juan Musso atajó en Eliminatorias y le dije que lo disfrutara, que es re lindo, que te queda para toda la vida. Esa unión en el arco es lo más lindo que hay, para ahora y para el futuro también”.

Sin embargo, el marplatense aclaró que se toma en serio la competencia porque así lo demanda el plantel campeón del mundo: “Lea Paredes y Lo Celso jugaron casi todo el proceso de Scaloni y el Mundial lo jugaron Enzo (Fernández) y (Alexis) Mac Allister. Yo no me puedo relajar. Ota (Nicolás Otamendi) y el Cuti (Cristian Romero) tampoco porque tienen atrás a Licha (Lisandro Martínez) y (Germán) Pezzella. Eso es lo lindo de esta Selección. Si no te esforzás, te comen de atrás”.

Más tarde, el Dibu se fijó en las forma que los rivales le plantean los partidos a Argentina y marcó una diferencia entre ejercer la localía en la Bombonera y el Monumental. “El único que nos jugó hombre a hombre fue Uruguay, pero en una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. En la cancha de River hubiera sido otro partido”, fue su sentencia en referencia al 0-2 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Anteriormente había analizado: “No nos quieren presionar arriba y al no presionarnos arriba no encontramos espacios tan fácil entre líneas. Nos cuesta generar un poco más de juego, pero teniendo a Leo (Messi) que rompe siempre dos o tres jugadores, siempre encontramos el gol. Yo no vi, mismo en el Mundial, una selección que nos vaya hombre a hombre en toda la cancha. El que más nos presionó fue Australia en octavos de final. Después Croacia, Francia y Holanda siempre nos respetaban muchísimo”.

A pocos meses para afrontar otra cita internacional con el seleccionado nacional, el hombre del Aston Villa palpitó: “Es hermoso. A veces vemos con los chicos lo que logramos, siempre están esas charlas. Y algunos pibes, como Enzo, nos dicen ‘ustedes ganaron todo’. Ahí me di cuenta que muchos de ellos no jugaron la Copa América. Julián (Álvarez) jugó muy poco la Copa América pasada. Hay pibes que tienen un hambre por ganar algo... Y nosotros igual. Ganamos la Copa América, pero sin gente. Solo en la final había 10 mil personas. Así que es nuevo también. Es un minimundial lo que se viene y estamos todos ilusionados”.

Y respecto a la chance de bordar otra estrella en el escudo, opinó: “Decís ‘ah bueno, otro título’. No. Lo están tomando como algo muy serio. Eso es lo que caracteriza a este grupo. Ganamos todo como futbolista en lo internacional y ahora hay que mantener la vara alta. Siempre lo tomo como un desafío. Sinceramente estoy más ilusionado en esta Copa América que la que jugué”.

OTRAS FRASES DE DIBU MARTÍNEZ

Qué hizo después de perder con Arabia Saudita. “Con Arabia fueron dos tiros y dos goles. Tenía una bronca... Porque venía sin perder, juego el primer partido en un Mundial y me clavan dos de dos. Me quería matar. Yo me saco la bronca entrenando dos o tres horas hasta que me cagan a pedos para salir”.

Cuál fue su mejor atajada en el Mundial. “En el partido no la sentí una gran atajada (la de Kolo Muani). Después obviamente con la tele, viendo que estaba tan solo, los pasos que hice bien... La más difícil y que más confianza me dio fue la de México de tiro libre. Íbamos 0-0, estábamos jugando mal y que el arquero la agarre y juguemos da un poco de confianza a la defensa y el equipo”.

Qué pensó al jugar la final del Mundial contra Francia. “Pase lo que pase en mi carrera, lo más difícil ya lo superé. Ahora puedo jugar Copa América u otro Mundial y ganarlos, pero la tranquilidad mental que tuve... Puedo atajar bien, mal o regular, pero estaba jugando la final del mundo re tranquilo. Estaba jugando en Mar del Plata, en Rumencó, con mis amigos. Mi papá me decía que jugara largo, que no la tocara al medio para no cometer un error. Pero yo no fui a la final del mundo pensando en no cometer un error, fui y dije ‘hoy, pase lo que pase, gano’”.

Los amistosos de la Selección. “Sin desmerecer a El Salvador, nos hubiera gustado jugar con un equipo a nivel Mundial. Necesitamos un gran partido en Europa con Inglaterra, España o lo que sea. Es lo que hay. Para nosotros es lo mismo El Salvador, Brasil en el Maracaná o Francia en Lusail. Nosotros jugamos siempre de la misma manera. En el vestuario todos piden el arco en cero porque saben que un gol metemos. Cuando gritan ‘arco en cero’ ellos, ¿sabés la confianza que me dan a mí?”.

Su actual nivel. “Siento que cada vez estoy mejor físicamente y cada vez entiendo mejor el juego. Como que mi mejor momento, mi nivel top, todavía no llegó. La Copa América esta me va a decir si realmente estoy mejor que en la primera Copa América”.

¿Qué es ser de Selección? “Un orgullo de juventud, un sueño cumplido. Era mi sueño de chico. Estando en la Selección es donde me siento el mini Dibu de Mar del Plata”.