Emiliano Martínez, el "Dibu" marplatense, ídolo de los argentinos desde Qatar 2022, se adjudicó la Distinción Lev Yashin como el mejor arquero del mundo de la temporada 2022 en la una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París.



El premio para "Dibu" se lo entregó su padre Alberto, y el arquero se emocionó al decir que "el Gordo -por su padre- me sigue a todos lados desde muy chico y esto es una sorpresa y una emoción muy grande, pero no hubiese sido posible sin la ayuda de mis compañeros y cuerpo técnico de la Selección y Aston Villa".



"Y esto es un mimo para mi carrera, lo más importante ya lo gané", agregó.



Al momento de repasar en la pantalla oficial los momentos clave que determinaron su elección, sobresalieron los penales atajados en las definiciones mundialistas ante Países Bajos, en cuartos de final, y Francia, final.



Pero hubo un detenimiento especial en la gran atajada que realizó frente a Randall Kolo Muani en la última jugada de la final del mundo.



"En el momento no vi ni quien me pateó. Francia era el último campeón, habíamos jugado setenta y cinco minutos brillantes, pero Kylian -Mbappé- hizo un partidazo y nos llevó a esa definición que en lo personal me hubiese gustado que llegase antes con el cabezazo de Lautaro".



El Dibu compitió por el premio Lev Yashin frente a Bono (Sevilla y Al-Hilal), Onana (Inter y Manchester United), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Dominik Livakovic (Fenerbahce), Mike Maignan (Milan), Aaron Ramsdale (Arsenal), Brice Samba (Lens) y Marc Ter Stegen (Barcelona).