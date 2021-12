Un total de 18 dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que integran 28 clubes, con la aparición destacada e inesperada de Juan Román Riquelme, acordaron hoy hacerle un pedido de elecciones a su titular, Marcelo Tinelli.



El empresario y conductor de TV, para algunos dirigentes está en el ojo de la tormenta, al ser criticado por su gestión en la LPF.



Desde la prensa de LPF catalogaron de "informal" la reunión de hoy con el objetivo de recordar la vigencia de la convocatoria al Comité Ejecutivo de la entidad realizada para el 11 de enero del 2022.



Cristian Malaspina, vicepresidente primero de la LPF, fue el primero en llegar a Puero Madero para una reunión pautada a las 15 para analizar el futuro del organismo, en una tarde marcada por la alta temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.



Ricardo Carloni, de Rosario Central; Héctor "Yoyo" Maldonado, de Independiente; Luis Chebel, de Lanús; José Lemme, de Defensa y Justicia; David Garzón, de Huracán; Matías Tapia de Barracas Central, entre otros dirigentes, se dieron cita para intercambiar opiniones sobre la labor de Tinelli, cuestionada por Malaspina.



"La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco", indicó el presidente de Argentinos Juniors días atrás en una nota exclusiva con Télam.



Los clubes sin representantes fueron San Lorenzo, Banfield y Vélez. Estos dos últimos, con Eduardo Spinosa (director general de LPF) y Sergio Rapisarda (secretario de LPF), están alineados con Tinelli.



Desde River Plate, según averiguó Télam, deslizaron que están "fuera de la pelea" porque solicitan que los clubes vuelvan a tener peso sobre las decisiones vinculadas al fútbol argentino.



El arribo de Riquelme sorprendió a todos, aun cuando de acuerdo a información brindada a Télam, la intención de algunos dirigentes de Boca era no asistir, a pesar de las diferencias que mantienen con Tinelli, pero el máximo ídolo del club decidió a último momento su presencia en la convocatoria en Puerto Madero.



Riquelme hizo su primera aparición en la LPF y de esta manera acentuó su posición sobre Tinelli. Tuvo una postura crítica cuando Boca jugó con futbolistas de la reserva ante San Lorenzo por el campeonato. La LPF rechazó el pedido xeneize después del escándalo en Brasil luego de la derrota por penales ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores de América.



Los designados en Boca para estas reuniones son Roberto Digón, vicepresidente tercero; y Ricardo Rosica, secretario general.



El vicepresidente segundo de Boca esquivó a la prensa y estuvo en sintonía con el resto de los dirigentes, quienes no emitieron opinión al respecto.



La LPF desmintió a Télam que Tinelli haya participado del encuentro a través de Zoom. El presidente de Arsenal, Julio Ricardo Grondona, sí lo hizo bajo esa modalidad.



A su vez, apuntaron que no se trató la remoción de Tinelli como titular de la LPF, pero sí se tomó nota del malestar de un número importante de clubes por la gestión del conductor de televisión.



Tinelli criticó días atrás la intención de los dirigentes disidentes y catalogó de "golpe artero" su accionar. Malaspina respondió a los dichos de Tinelli y se amparó en el reglamento de la LPF, en los artículos 16 y 17 con el llamado a elecciones en el plazo de 90 días.



La primera reunión del Comité Ejecutivo de la LPF será el 11 de enero de 2022, fecha propuesta por Tinelli, el mismo día del sorteo del fixture de los torneos del próximo año en el hotel Hilton de Puerto Madero. En ese momento se hará oficial el pedido de elecciones.



Malaspina avisó por WhatsApp a los periodistas que no brindará declaraciones sobre la reunión, al menos en la jornada de hoy.



Un total de 15 clubes se mostraron a favor de la remoción de Tinelli en primera instancia: Aldosivi, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, Platense, Sarmiento y Central Córdoba.



La reunión de hoy sumó la novedad de la presencia de dirigentes de Boca, con la aparición de Riquelme, de Racing, a través de un representante, y de Barracas Central.