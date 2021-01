Pasaron casi dos meses desde aquel 25 de noviembre de 2020 cuando Diego Maradona dejó este mundo para siempre. Uno de sus hijos reconocidos como Diego Maradona Junior (foto), volvió a expresarse tras el fallecimiento de su padre y apuntó contra Matías Morla. "No tengo bronca hacia nadie. Hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo", expresó el italiano en diálogo con Olé. Y disparó contra su último abogado: "En esta semana, Morla va a rendir cuentas, así que. No quiero generar discusiones y líos en este momento porque no sirven".

Adoración

Diego Junior habló del amor para con su padre de los hinchas de Napoli: "La gente acá lo adora, lo ama, le tiene un cariño increíble por lo que demostró en la cancha, por lo que le dio al Napoli, como club en lo futbolístico, y lo que le dio a la ciudad y a la gente. Me da mucho orgullo de tenerle tanto amor, no sólo de Napoli o de Argentina, de todo el mundo".