Diego Schwartzman está aprovechando la onda positiva que lo acompaña durante las últimas semanas del circuito y se clasificó a la final del ATP 250 de Colonia, la tercera para él en este año. El tenista argentino se impuso en la semifinal al prometedor canadiense Félix Auger-Aliassime (22° del ranking) y definirá la corona con el local Alexander Zverev.

El Peque se impuso por 6-4, 5-7 y 6-4 en dos horas y media de acción, contra un rival que a pesar de sus 20 años ya acumula seis finales en su trayectoria profesional entre las tres que disputó en 2019 y las tres que afrontó durante la actual temporada.

Diego está conviviendo con las mejores semanas de su trayectoria profesional gracias al envión que le significó vencer por primera vez en su carrera a Rafael Nadal en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. Precisamente en ese torneo cosechó una de las dos finales que ostentaba hasta esta presentación en Alemania: cayó contra Novak Djokovic en la definición. La otra chance desperdiciada para alzar una corona en este 2020 se desarrolló en febrero durante el ATP de Córdoba, donde fue superado por el chileno Cristian Garin por 2-6, 4-6 y 0-6.

Esta será su tercera oportunidad en el año para subirse a lo más alto del podio en un torneo. Por ahora, fue tres veces campeón: ATP 250 de Estambul 2016 (vs. Grigor Dimitrov), ATP 500 de Río de Janeiro 2018 (vs. Fernando Verdasco) y ATP 250 Los Cabos 2019 (vs. Taylor Fritz).

Además, alcanzó la final en otros cuatro torneos además de los mencionados de este 2020: dos veces en Amberes (2016 y 2017), en Vienna (2019) y en Buenos Aires (2019).

Su contrincante será Zverev, que tuvo que batallar como local para dejar en el camino al italiano Jannik Sinner por 7-6 (3) y 6-3. El tenista argentino de 28 años jugará por cuarta vez contra el alemán, teniendo en cuenta que cuenta con un historial favorable con 2 victorias (2014 y 2019) y 1 derrota (2018).

El camino rumbo a la definición del torneo para el Peque lo obligó a vencer al local Oscar Otte (6-3 y 6-2) en el debut y al español Alejandro Davidovich Fokina (2-6, 7-6 (3) y 6-1) en los cuartos de final.

Actualmente, el representante albiceleste se ubica en el 9° puesto del ranking ATP tras haber alcanzado su lugar más alto con su octavo sitio tras el Roland Garros que lo tuvo como semifinalista. Este torneo es clave para sus aspiraciones: pelea por clasificar al ATP Finals de fin de año que se disputará desde el 16 de noviembre en Londres y reunirá a los ocho mejores tenistas de la temporada. Si gana este torneo que reparte 271.345 euros en premios, sumará 250 puntos para su ranking.

Luego de este paso por el torneo alemán, el Peque tendrá chance de acumular puntos en el ATP 500 de Vienna donde fue finalista en la edición del 2019 (perdió contra Dominic Thiem) y la semana siguiente buscará tener una buena actuación en el Masters 1000 de París tras ser eliminado en el debut el año pasado.