Mostró la chapa. Diego Tivani desplegó toda su experiencia en el campo de La Bebida y se impuso en la prueba cronometrada. Quedó a apenas un segundo del líder de la general.

Está corriendo la primera Vuelta desde que pasó de este lado de la vereda. Diego Emanuel Tivani dejó el ciclismo profesional con los Elite recientemente y pasó a ser parte del ciclismo libre, está corriendo la 15ta Vuelta a San Juan y ayer comenzó a mostrar la chapa. Rompió contra todos los pronósticos en la etapa contrarreloj individual y quedó a solo un segundo de Alejandro Cabral, líder de la general.



La etapa cronometrada, que se desarrolló íntegramente en el campo de La Bebida con las categorías Master B, C y D por la mañana y los Promocionales Libres por la tarde, no produjo demasiadas variantes en las clasificaciones generales sabiendo que hoy se vendrá una etapa dura que culminará en Punta Negra. Por la mañana entre los Master B, Patricio Sesnich dio la nota ganando el parcial con 9m57s, 15 segundos después lo hizo José Di Lorenzo, mientras que tercero culminó Eduardo Leguizamón, totalizando en 10m35s. En Master C, Argentino Fontana dominó. Clavó los relojes en 10m37s, en tanto que 10m47s marcó Mario Dauría y tercero completó Adrián Pozzoli con 10m49s.



En Master D, Miguel Machi el oriundo de Capitán Sarmiento marcó un tiempo de 9m26s; segundo fue el bonaerense Néstor Morena a 13 segundos y tercero completó otro bonaerense: Oscar Argentino con 9m45s. El mejor sanjuanino en esta categoría fue Alberto Arguello, finalizando 15to en 10m24s. Hasta anoche, al cierre de esta edición la organización no emitía las clasificaciones generales oficiales.



Por la tarde, la categoría principal recorrió 10 kilómetros. Allí el final fue atrapante, con calculadora en mano y demasiadas especulaciones. Es que Alejandro Cabral, ciclista de la Distribuidora Bonomo, ya había avisado tras la primera etapa que la crono no era su fuerte y así fue, tanto que no llegó a meterse siquiera en el top-five. Diego Emanuel Tivani, representante de Bicicletas India, quiso aprovechar su oportunidad y no defraudó: marcó 10m10s91/100. El tiempo del pocitano fue imposible de desbancar porque Juan Prieto totalizó en 10m12s35s y el puntano Tomás Moyano culminó su esfuerzo en 10m25s. Ahí hubo que sacar la calculadora y finalmente el ciclista del Team Bonomo pudo mantener su maillot de líder pero ahora escoltado por Tivani, por apenas un segundo de diferencia y tercero se ubica Prieto a 6 segundos. Hoy llegará el ascenso a Punta Negra, quizás esta etapa sirva para ir aclarando los postulantes al título que se definirá mañana.