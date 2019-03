A fondo. Diego Maradona sostuvo que el mejor para dirigir la Selección sería Ricardo Gareca.

Otra vez Diego Maradona disparó contra el reciente rendimiento de la Argentina. El Pelusa sostuvo que la “Selección es un boliche”, que no hay mística, que no hay futuro... Pero también reveló quién sería la persona ideal para hacerse cargo de un nuevo proyecto.



La primera condición que puso Diego es que “sea un técnico que tenga cinco años libres para levantar a la Selección, y todos están dando vueltas por el mundo”.



Pero enseguida le puso nombre y apellido a su deseo. “Si me das a elegir, elijo al Flaco Gareca”, declaró en Fox Sports Radio. Consultado sobre la posibilidad del Muñeco Gallardo, el entrenador de Dorados de Sinaloa contestó: “Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea el técnico para la Selección. Tiene que tener otras cosas. Gallardo en River ganó todo. Pero acá tendrá que empezar de cero. Y empezar de cero le cuesta a todo el mundo. Creo que Gallardo tiene la personalidad, pero para la Selección, no. Lamento decir esto, pero Gareca es mi preferido”.



En este juego de buscar un futuro entrenador para la Argentina, Diego no cuestionó a los DT que triunfan en Europa pero que se mantienen lejos de la Selección, como Simeone y Pocchetino. “Ellos dicen que no porque saben cómo viene la mano, con qué bueyes aran. No hay un técnico que no conozca a Tapia y compañía”.

Duro

Oscar Ruggeri sostuvo que “yo me hubiese quedado con el equipo, aunque se case alguien o tenga el cumpleaños de 15 de mi hija. Messi es el mejor de todos, fue el mejor del equipo en el último partido, pero siempre tiene que estar. Principalmente cuando se pierde”.