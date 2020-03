Quizás sea inimaginable. Diego Armando Maradona es sinónimo, o por lo menos hasta hace poco, de Boca. Por eso, resulta impensado todo lo que se generó en torno a lo que pueda pasar hoy cuando el astro retorne a la mítica Bombonera como DT de Gimnasia La Plata, en un encuentro que será trascendental para las aspiraciones del Xeneize en su afán de arrebatarle a River la Superliga Argentina.



El desencadenante tiene en vilo a otro ídolo del club: Juan Román Riquelme. El "Diez" y Román tienen marcadas diferencias desde siempre que se acrecentaron en los últimos años y que estalló hace unos días incluso sin escuchar la campana de Riquelme, sino que quien tomó el mando fue Jorge Amor Ameal. El presidente consultado sobre la bienvenida que se le daría a Maradona como acostumbran a darle los otros clubes que reciben al Lobo, expresó sin atenuantes: "Hay que priorizar lo deportivo". Del otro lado, con la berborragia que caracteriza a Diego, llegó la respuesta: "¿Quién te la pidió, pero sabés dónde te la podés meter a la plaqueta?", disparó y para que la cosa no quedará ahí nomás remarcó: "No necesito que nadie me cuelgue una bandera ni nada, yo soy hincha de Boca".

Miguel Brindisi, Hugo Perotti y Carlos Tevez estarán en el reconocimiento a Diego.

Entre medio hubo opiniones a favor y en contra. Tevez, fue cauto para con el homenajeado: "Yo creo que hay que dejar de lado un montón de cosas, sacarse el sombrero y dejar de ser egoístas, ¿no?", tiró el palo para la dirigencia.



Otro símbolo de Boca y de Gimnasia, "Beto" Márcico también se involucró en el tema: "Diego será recibido como lo que es, un ídolo, porque más allá de una plaqueta que le puedan entregar, el verdadero reconocimiento se lo hará la gente. Porque cuando sos ídolo, lo sos de la gente, más allá de los dirigentes de cualquier institución", dijo. Y no es para menos, porque la gente será quien tome el papel preponderante hoy cuando en las tribunas de dictamine el veredicto final.



Lo cierto es que se espera mucho la vuelta del Diez a la cancha donde desparramó al Pato Fillol en un inolvidable Boca-River y donde, más acá en el tiempo, acuñó una de sus frases inolvidables: "La pelota no se mancha". ¿Quiénes lo recibirán? Miguel Ángel Brindisi y Hugo Osmar Perotti, dos de sus ex compañeros del equipo "xeneize" campeón de 1981, antes del partido por la 23ra y última fecha de la Superliga.



En la cancha se desplegará una bandera especial con una frase del propio Pelusa, y luego recibirá de manos de Brindisi y Perotti una remera del mismo color y una camiseta de Boca, indicaron fuentes del club de La Ribera. También se espera que Carlos Tevez le entregue una plaqueta de reconocimiento. El recibimiento será preciso y corto, se aclaró, debido a que el encuentro deberá comenzar a las 21, en simultáneo con el que jugarán Atlético Tucumán y River.