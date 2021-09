Con un sol tenue sobre la pista cordobesa, dio comienzo la final de la novena fecha de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Renzo Blotta (Toyota Etios) se acomodó rápidamente en la punta sacando provecho a la pole position y Pablo Ortega (Fiat Argo) se estableció segundo, por detrás del joven de Comodoro Rivadavia. Gerónimo Nuñez (Toyota Etios) los miraba de cerca desde la tercera posición.

Un toque entre Damián Kirstein (Peugeot 208) y Juan Pablo Aquiles (Toyota Etios) obliga a la salida del auto de seguridad con cuatro giros cumplidos y la carrera se neutralizó momentáneamente. En el relanzamiento, Blotta reafirmó su liderazgo por delante de Ortega y Nuñez.

Un toque de Marco Veronesi a Lucas Tedeschi (Toyota Etios) dejó fuera de carrera a quien llegaba como líder del campeonato a esta fecha y se hizo presente nuevamente el auto de seguridad. El relanzamiento fue sobre el final de la competencia, cuando llegaría el golpe de escena. Ortega intentó la superación por la parte interna y se rozó con Blotta ocasionando un accidente múltiple que cambió rotundamente el clasificador en los puestos principales. Nuñez embistió a Blotta fuertemente sin poder evitarlo y Fernando Gómez Fredes (Toyota Etios) se sumó al episodio, aunque logró retomar la pista y luego cruzaría la meta en la segunda posición.

Sin consecuencias físicas de importancia para ninguno de los involucrados, la competencia se neutralizó nuevamente y en un nuevo relanzamiento, fue Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic) quien quedó a la cabeza del pelotón. Yerobi de esta manera concretó una nueva victoria (La primera fue en el Roberto Mouras de La Plata), la segunda de la temporada para el hombre de Ushuaia. Gómez Fredes y Juan Ignacio Canela (VW Gol Trend) acompañaron a Yerobi en el podio.

“El auto no está para estar ahí, pero esto es fruto del trabajo de Ale Bucci. Me puse a vender bonos para llegar a esta carrera, le agradezco a todos los que me dieron una mano para venir. Muchos se me reían. No me voy a bajar y un triunfo como este me da las fuerzas para seguir”, reconoció el piloto sureño.

El sanjuanino Diego Leánez (Toyota Etios), Sergio Fernández (Nissan March), Nazareno Beguiristain (Toyota Etios), el otro representante de San Juan al TN, Facundo Leánez (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic) y Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios), completaron las principales posiciones.

La próxima será la décima fecha, el 17 de octubre y tendrá como escenario al autódromo de Trelew.

Fuente: Campeones.