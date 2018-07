Sereno. Eric Dier prefirió la mesura para analizar el desempeño de Inglaterra en el Mundial.

Inglaterra puede estar invadida por un clima de euforia debido al buen desempeño de la selección, pero el mediocampista Eric Dier es inflexible al asegurar que a pesar de los avances, los "Tres Leones" aún no alcanzaron el éxito en el Mundial. "No creo que hayamos tenido éxito todavía, el éxito es difícil de definir, pero a mi criterio y creo que a los ojos de los demás (en el equipo), esto aún no constituye un éxito", dijo Dier a periodistas el lunes tras la sesión de entrenamiento. Inglaterra enfrentará a Croacia el miércoles en semifinales, y el ganador de la llave se medirá el domingo en Moscú con el vencedor del choque del martes entre Francia o Bélgica.



Los jugadores han visto videos de hinchas celebrando frenéticamente la victoria de cuartos de final sobre Suecia y están conscientes del estado de ánimo en Inglaterra, pero Dier dijo que están más que nada concentrados en su próximo desafío.



"Queremos más y con suerte podremos mostrar eso el miércoles. Después del partido de Suecia pusimos nuestra atención exclusivamente en el miércoles. Estamos concentrados como nunca en ese partido, no hubo complacencia, no se habla de otra cosa que no sea del miércoles", dijo Dier.



Es probable que Dier comience el partido en el banco de suplentes ya que el entrenador Gareth Southgate prefiere al jugador del Liverpool Jordan Henderson cumpliendo una función defensiva en el mediocampo. Pero podría figurar en los planes en algún momento dada la fortaleza de su rival en el centro del terreno, sector clave para el desarrollo del juego.